Opasna zvijer: Vratio se legendarni Stojadin

Ljubitelji automobila na Balkanu često vole da se prisjete starih domaćih modela uz koje su odrastale generacije.

Sigurno se sećate priče o modelu Zastava 5700, za koji su mnogi u regionu pomislili da je stvarni, tajni projekat iz Kragujevca, iako se zapravo radilo o viziji slovenačkog dizajnera Andreja Troha.

Isti autor sada je ponovo privukao veliku pažnju projektom koji je nazvao Zastava 102 e, a riječ je o modernom električnom nasledniku legendarne Zastave 101, odnosno popularnog "Keca".

Fotografije ovog koncepta izgledaju vrlo realistično, kao da je u pitanju model koji je spreman za serijsku proizvodnju. Troha je uzeo prepoznatljive linije nekadašnjeg "Stojadina" i uspješno ih prilagodio današnjim trendovima, tačnije formi kompaktnog gradskog krosovera na struju.

Dizajn modela Zastava 102 e spaja upečatljive detalje iz osamdesetih godina sa modernim rešenjima u auto-industriji.

Na prednjoj maski nalazi se crna rešetka sa velikim narandžastim natpisom ZASTAVA. Okrugli LED farovi sa svjetlosnim prstenom direktno podsjećaju na prve serije kragujevačkog “Keca”, dok robusni branik i usisnici daju vozilu stabilniji i snažniji stav.

Kada se automobil pogleda sa strane, odmah se uočava zadnji dio i kosi rez gepeka, što je bio glavni zaštitni znak originalne Zastave 101. Na krovu se nalaze integrisane šine sa moćnim LED reflektorima za noćnu vožnju, dok zadnji dio krase futurističke svjetlosne grupe u obliku strelica, diskretan crni spojler i difuzor sa atraktivnim narandžastim kukama za vuču.

Cijelu priču zaokružuju masivne felne sa narandžastim detaljima koje se savršeno uklapaju sa metalik bakarnom bojom karoserije. Takođe, visina automobila od tla je značajno podignuta u odnosu na original što i nije bilo toliko teško.

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Slovo "e" u nazivu jasno ukazuje na to da je dizajner zamislio ovaj model kao potpuno električni automobil. Iako je riječ o trodimenzionalnim renderima i viziji jednog umjetnika, slike su odmah pokrenule diskusije na internet forumima, a glavno pitanje koje se postavlja jeste: da li biste vozili modernog "Keca" na struju? Na evropskom i regionalnom tržištu trenutno nedostaje pristupačnih, a dizajnerski upečatljivih električnih automobila. Kada bi se pojavio investitor spreman da oživi ovakav koncept u kragujevačkim pogonima, Zastava 102 e bi vjerovatno bila ozbiljan konkurent modelima poput Dačije Spring i privukla bi ogroman broj kupaca u regionu.

Izvor: Sportal.blic.rs