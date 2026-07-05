Neobične oznake na asfaltu: Evo čemu služe bijeli krugovi na cesti

Bijeli krugovi i elipse uz središnju liniju ceste na brojnim evropskim putevima nisu dekoracija, već ozbiljna bezbjednosna mjera koja spašava živote motociklista.

Na brojnim cestama u Evropi vozači su posljednjih godina mogli primijetiti neobične bijele oznake na asfaltu, najčešće u obliku krugova ili elipsi. Na prvi pogled djeluju kao običan detalj, ali njihova namjena je vrlo ozbiljna i postavljaju se zbog sigurnosti motociklista, posebno na opasnim zavojima gdje je rizik od teških nesreća najveći.

Ove oznake iscrtavaju se reflektujućom i protivkliznom bojom uz središnju liniju ceste, uglavnom u zavojima uskog radijusa ili na dionicama gdje su se ranije događale nesreće. Njihova svrha nije da motociklistima pokažu idealnu putanju kroz zavoj, već označavaju prostor koji bi trebalo izbjegavati kako ne bi prišli previše suprotnoj traci.

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To je posebno važno u lijevim zavojima, gdje se motocikl naginje, pa i kada točkovi ostanu u svojoj traci, tijelo ili kaciga vozača mogu preći blizu suprotne trake, što može biti kobno ako naiđe drugo vozilo. Bijele oznake djeluju kao optička i psihološka prepreka koju vozači instinktivno ne žele prelaziti, što ih usmjerava na sigurniju putanju.

Ovakva rješenja već se koriste ili testiraju u Austriji, Njemačkoj, Luksemburgu, Sloveniji i Španiji. Oblik oznaka nije svugdje isti, ali je ideja jednaka: jednostavnom promjenom na asfaltu uticati na ponašanje vozača. Stručnjaci ističu da su ove oznake posebno korisne jer se nalaze direktno u vidnom polju motocikliste u trenutku kada donosi odluku o ulasku u zavoj, zbog čega ih rijetko zanemaruju, prenosi GPMaljevac.