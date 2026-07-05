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Nevjerovatna sreća: Dva puta dobio džekpot na istoj lutriji

Autor:

ATV redakcija
05.07.2026 08:48

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Илустрација - Паре
Foto: Pexels

Stanovnik Čikaga osvojio je džekpot od 1,3 miliona dolara na lutriji "Srećni dan", 15 godina nakon što je na istoj igri već osvojio značajnu novčanu nagradu, saopštila je Lutrija Ilinoisa.

Dobitnik, koji je želio da ostane anoniman, rekao je da je tiket kupio prošlog mjeseca na benzinskoj pumpi BP u mjestu Osvego. Svih pet izvučenih brojeva – 1, 13, 19, 27 i 35, poklopilo se sa rezultatima izvlačenja održanog 11. juna.

Srećni dobitnik je naveo da planira da novac iskoristi za kupovinu nove kuće za porodicu, kao i za finansiranje penzije za sebe i suprugu. Lutrija Ilinoisa je saopštila da je benzinska pumpa na kojoj je prodat dobitni tiket dobila bonus od 13.000 dolara, što predstavlja jedan odsto vrijednosti osvojenog džekpota.

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Posebnu pažnju javnosti privukla je činjenica da je isti igrač i prije 15 godina osvojio nagradu na istoj lutrijskoj igri, koja je tada nosila naziv "Mali loto". On je tada kući odnio 45.000 dolara. Lutrija "Srećni dan" organizuje se inače isključivo u saveznoj državi Ilinois, a izvlačenja se održavaju dva puta nedjeljno, dok početni iznos džekpota iznosi 100.000 dolara, prenosi Tanjug.

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Tagovi :

Dobitak na lutriji

Džekpot

Srećni dobitnici loto

Pare

Sjedinjene Američke Države

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