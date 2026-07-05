Dodik: Nad Srbima je sistematski rađena nepravda

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Republika Srpska mogla je da preživi jedino zato što je njen narod htio da ona postoji, poručio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Dodik je podsjetio da je nad Srbima sistematski rađena nepravda, koja je generisana više od 30 godina od Dejtonskog sporazuma.
"Danas znamo da samo naša upornost i jedinstvo mogu da nam osiguraju opstanak. Tokom sedmice prisustvovao sam u Bratuncu obilježavanju 34 godine od srpskog stradanja u srednjem Podrinju i Birču", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks, u retrospektivi sedmice.
Republika Srpska mogla je da preživi jedino zato što je njen narod htio da ona postoji. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) July 5, 2026
Nad Srbima je sistematski rađena nepravda, koja je generisana više od 30 godina od Dejtonskog sporazuma. Danas znamo da samo naša upornost i jedinstvo mogu da nam osiguraju opstanak.
Tokom… pic.twitter.com/TB9yYxV7od
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Društvo
2 h0
Svijet
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
13 h4
Republika Srpska
14 h0
Republika Srpska
14 h0
Najnovije
10
12
10
07
09
53
09
45
09
35
Trenutno na programu