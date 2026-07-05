Dodik: Nad Srbima je sistematski rađena nepravda

Republika Srpska mogla je da preživi jedino zato što je njen narod htio da ona postoji, poručio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik je podsjetio da je nad Srbima sistematski rađena nepravda, koja je generisana više od 30 godina od Dejtonskog sporazuma.

"Danas znamo da samo naša upornost i jedinstvo mogu da nam osiguraju opstanak. Tokom sedmice prisustvovao sam u Bratuncu obilježavanju 34 godine od srpskog stradanja u srednjem Podrinju i Birču", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks, u retrospektivi sedmice.