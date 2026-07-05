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Dodik: Nad Srbima je sistematski rađena nepravda

Autor:

ATV redakcija
05.07.2026 08:26

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Предсједник СНСД-а, Милорад Додик
Foto: ATV

Republika Srpska mogla je da preživi jedino zato što je njen narod htio da ona postoji, poručio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik je podsjetio da je nad Srbima sistematski rađena nepravda, koja je generisana više od 30 godina od Dejtonskog sporazuma.

"Danas znamo da samo naša upornost i jedinstvo mogu da nam osiguraju opstanak. Tokom sedmice prisustvovao sam u Bratuncu obilježavanju 34 godine od srpskog stradanja u srednjem Podrinju i Birču", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks, u retrospektivi sedmice.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Podrinje

Stradanje Srba u Podrinju

Republika Srpska

Dejtonski sporazum

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