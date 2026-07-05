Parastos ubijenim Srbima u Krnjićima: Za zločine još niko nije odgovarao

U srebreničkom selu Krnjići danas se služi parastos za 24 srpska civila i vojnika koje su pre 34 godine ubile muslimanske snage, a za ovaj zločin niko nije odgovarao.

Parastos će biti služen u porti Crkve Svetog proroka Ilije u Krnjićima. Preživjeli članovi porodica nastradalih i delegacije opštine i organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata iz Srebrenice položiće cvijeće kod spomen-ploče u porti crkve.

Za zločine nad civilima u Krnjićima niko nije odgovarao, kao ni za brojne masovne zločine koje su nad Srbima u srednjem Podrinju počinile muslimanske snage iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića.