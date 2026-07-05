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Parastos ubijenim Srbima u Krnjićima: Za zločine još niko nije odgovarao

Autor:

ATV redakcija
05.07.2026 07:51

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свијеће паљење свијећа црква
Foto: Pexel/Arjanne Holsappel

U srebreničkom selu Krnjići danas se služi parastos za 24 srpska civila i vojnika koje su pre 34 godine ubile muslimanske snage, a za ovaj zločin niko nije odgovarao.

Parastos će biti služen u porti Crkve Svetog proroka Ilije u Krnjićima. Preživjeli članovi porodica nastradalih i delegacije opštine i organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata iz Srebrenice položiće cvijeće kod spomen-ploče u porti crkve.

Za zločine nad civilima u Krnjićima niko nije odgovarao, kao ni za brojne masovne zločine koje su nad Srbima u srednjem Podrinju počinile muslimanske snage iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića.

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Tagovi :

Stradanje Srba u Podrinju

Zločini u Krnjićima

Srebrenica vijesti

Naser Orić

Zločin nad Srbima

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