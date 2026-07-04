3.267 žrtava - toliko je i razloga da se srpsko stradanje ne prepusti zaboravu

Danas je u Bratuncu obilježena 34. godišnjica stradanja Srba Srednjeg Podrinja i Birča, uz Svetu arhijerejsku liturgiju, parastos, polaganje vijenaca i centralnu komemoraciju posvećenu srpskim civilima i borcima stradalim tokom rata od 1992. do 1995. godine.

Obilježavanju su prisustvovali najviši zvaničnici Republike Srpske, Srbije i Srpske pravoslavne crkve, uz poruku da se žrtve ne smiju zaboraviti i da sjećanje ostaje trajna obaveza.

Tri hiljade dvije stotine šezdeset i sedam - toliko je razloga da se stradanje Srba u srednjem Podrinju i Birču nikada ne prepusti zaboravu. 3.267 imena smo dužni da izgovorimo, i isto toliko razloga da Srpsku ne damo, kaže predsjednik Republike. Istina o srpskim žrtvama mora da se čuje, a Republika Srpska da ostane garant da se takvo stradanje više nikada ne ponovi.

"Da iznesemo istinu i pokazujemo je cijelom svijetu – šta se ovđe dogodilo. To radimo svake godine. Sve jače i snažnije. Moramo voditi svoju autonomnu politiku. Iznositi svoju istinu cijelome svijetu", rekao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

Ovo je mjesto hodočašća i tuge. Nismo ovdje da se inatimo i prokosimo, kaže resorni ministar. Niko do danas nije dao odgovore ne pitanja zašto je pravda selektivna i zašto se ne procesuiraju zločinci.

"Da li su srca srpskih majki kamena za razliku od ostalih majki? Da li oni imaju pravo na tugu i bol? Da li to neko vidi? Zbog čega su kriva nečija đeca. Zbog čega su krivi starci? Zbog čega su krive žene? Zašto samo zločinci nad srpskim narodom ne odgovaraju", istakao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić.

Digla se priča o stradanju Muslimana u Srebrenici kako se stradanja Srba ne bi pominjala. Ovdje je prvo ubijen srpski poslanik, a onda svi ostali, kaže Milorad Dodik. Na obilježavanju nije prisustvuvao niko od predstavnika EU. Mark Berns, savjetnik za duhovna pitanja Donalda Trampa – jeste.

"To bi moglo bude jedna vrsta prekretnice u poimanju izjednačavanju. Ono što sam malioprije rekao. Kad tad - istina uvijek dođe na vidJelo. Ne možete uvijek krivi. Ćute ovi Srbi sa 3200. A mi smo ovđe skupili i sahranili, to što su sahranili. Opet niste uspjeli da skupite 8.000.Pričaju o hiljada stradalih u Potočarima. Najveći broj koji je utvrdio Haški tribunal je 4.100", rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Pljačkana su rušena i spaljivana sela u Srebrenici, Bratuncu, Zvorniku, Milićima, Vlasenici i Osmacima. Na meti su bile čitave srpske porodice, a zločini nerijetko planirani baš na velike pravoslavne praznike. Međunarodna pravda je u ovim slučajevima ostala nijema.

"Zato smo ovdje. Mi nemamo pravo da ćutimo i zato smo ovde. Ne dolazimo u Bratunac samo da brojimo žrtve, već da očuvamo sećanje, jer narod koji pamti svoje mučenike ostaje u zajednici sa Bogom i istinom", poručila je izaslanik predsjednika Srbije Adrijana Mesarović.

Poruka je vrlo jasna. Svi moraju biti svjesni tragičnih stradanja Srba. Velika je ovo tragedija. Za Rusiju vrlo značajna i bitna. Rusi pamte sva srpska stradanja.

"Mi ćemo produžiti našu saradnju na svim nivoima. Posebno u odbacivanju falsifikovanja istorije. Ja se nadam da ćemo biti svjedoci novih dostignuća u našoj saradnji", izjavio je ambasador Ruske Federacije u BiH Igor Kalabuhov.

Prije 34 godine na Petrovdan, muslimanske jedinice iz Srebrenice izvršile su zločine u selima Zalazje, Biljača, Sase i Zagoni. Ubijali su sve što su stigli. Pljačkali i palili srpsku imovinu. Republika Srpska nastala je da se srpskom narodu više nikada ne ponove takva stradanja. Pravda za srpske žrtve ne smije biti selektivna, a istina o Podrinju mora ostati sačuvana, čulo se na komemoraciji u Bratuncu.