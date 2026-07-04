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Jovana Vasić Zekić: Učimo djecu istoriji, oni su čuvari naše istine

Autor:

ATV redakcija
04.07.2026 17:54

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Јован Васић
Foto: Screenshot

Obrad Vasić kao pripadnik rezervnog sastava tadašnje milicije, i do dan danas se vodi kao nestao.

Jovana, njegova kćerka tada je imala četiri godine. 34 godine traga za posmrtnim ostacima oca.

Posljednji put je viđen kod stare zgrade srebreničkog SUP-a.

"Zvaničnih informacija nemamo puno. Imali smo nekih informacija od komšija. Živjeli smo u Srebrenici i tada smo izašli. Imala sam 4 godine i nemam puno sjećanja. Ne znamo gdje su posmrtni ostaci, da ga dostojno sahranimo. Teško mi je pričati o tome. Teret je veći kako godine idu i nemamo nade da će se nešto promijeniti", rekla je Jovana Vasić Zekić.

Poruka odavde jeste da učimo djecu istoriji.

"Oni će ostati čuvari naše istorije. Mora se glasnije pričati, da se istina čuje što dalje", rekla je Jovana za RTRS.

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Jovana Vasić

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