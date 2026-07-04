Kalabuhov: Svi moraju biti svjesni stradanja Srba u srednjem Podrinju i Birču

Autor:ATV redakcija
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Ambasador Ruske Federacije u BiH Igor Kalabuhov izjavio je danas u Bratuncu da svi moraju biti svjesni tragičnih stradanja Srba u srednjem Podrinju i Birču.
Kalabuhov je rekao da vidi želju za većom saradnjom Republike Srpske i Ruske Federacije, iako već postoje određena dostignuća u tom pogledu.
"Nadam se da ćemo produžiti saradnju na svim nivoima, a posebno u odbacivanju falsifikovanja istorije i potvrdi naših činjenica. Nadam se da ćemo biti svjedoci novih dostignuća u našoj saradnji", izjavio je Kalabuhov novinarima nakon memorijalnog skupa u Bratuncu.
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U Bratuncu su danas obilježene više od tri decenije od stradanja 3.267 Srba srednjeg Podrinja i Birča.
Komemoraciji su, osim najviših zvaničnika Republike Srpske, te predstavnika vlada Srbije i Crne Gore, prisustvovao i pastor Mark Berns, savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika Donalda Trampa, prenosi Srna.
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