Karan poslao jasnu poruku: Srpska stvorena da se golgota više nikada ne ponovi

Siniša Karan, predsjednik Republike Srpske, rekao je da stojimo na zemlji koja pamti više nego što riječi mogu da iskažu.

"Bratunac je zemlja koja priča. 3.267 imena smo dužni da izgovorimo, i isto toliko razloga da Srpsku ne damo", rekao je Karan.

Istrebljenje je trajalo u kontinuitetu i sistemski ostavljajući bol koji nije zacijelio.

Republika Srpska Obilježeno stradanje Srba srednjeg Podrinja i regije Birča

"Iskrivljivanje istorijskih činjenica opasno je koliko i stradanje. Godinama je građen narativ u kome je srpski narod prikazan kao agresor a žrtve zaboravljene. Najviše boli što pravda nije stigla isto do svih. Pravda je selektivna. Tražimo da pravda bude jednaka za sve a mi ćemo nastaviti da govorimo istinu", reako je Karan.

Stvorena iz potrebe da se Srbima više ne dese te golgote, Srpka mora biti ojačana, naveo je Karan.

"Moramo čuvati sjećanje i istinu prenositi generacijama. To je dug koji smo dužni da živimo", rekao je Karan.