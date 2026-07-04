Sjećanje na golgotu: Obilježeno stradanje 3.267 Srba srednjeg Podrinja i Birča

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije služi je na bratunačkom groblju parastos za 3.267 srpskih žrtava iz srednjeg Podrinja i Birča, koje su pripadnici muslimanskih snaga ubili od 1992. do 1995. godine.

U Bratuncu su bili i brojni zvaničnici Republike Srpske, Srbije i Crne Gore.

Parastosu su prisustvovali predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, premijer Savo Minić, kao i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Prisutni su bili i izaslanik srpskog člana Predsjedništva BiH Boško Tomić, ministri u Vladi Republike Srpske, narodni poslanici, predstavnici Srpske u zajedničkim institucijama, vlada Srbije i Crne Gore, ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov, te senator Republike Srpske Aleksandar Vulin.

Parastosu su prisustvovali i pripadnici Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka Oružanih snaga BiH, predstavnici organizacija i udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, načelnici opština iz srednjeg Podrinja i Birča i veliki broj vjernika.

Parastosu su prisustvovali i Pastor Mark Berns, savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika Donalda Trampa.

Pomen se daje za 3.267 srpskih žrtvama iz srednjeg Podrinja i Birča ubijenih od 1992. do 1995. godine, a povodom 34 godine od velikog stradanja Srba na Petrovdan 1992. godine u selima oko Srebrenice i Bratunca, kada je ubijeno 69 vojnika i civila, a zarobljeno 22 od kojih niko nije preživio.

Nakon parastosa kod spomen-krsta položeni su vijenci i cvijeće.

Mi moramo da razmišljamo na koji način ćemo graditi budućnost, jer stradanje našeg naroda gotovo da niko nije primjetio osim nas samih, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na komemoraciji u Bratuncu.

"Hvala vam svima koji ste ovdje na mjestu stradanja našeg naroda. A stradali su samo zato što su hrišćani, i to su bili do zadnjeg daha na svojim kućnim pragovima. Svake godine sve nas je više na ovom mjestu", rekao je Dodik.

Prethodno je patrijarh Porfirije služio liturgiju u porti Hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Bratuncu.

Ovogodišnje obilježavanje održava se pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide".