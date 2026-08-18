Otmica u Novom Sadu, otkriveni detalji

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, brzim operativnim radom, rasvijetlili su otmicu i uhapsili D. E. (1984) iz Mionice i J. V. (1983) iz Iriga, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ovo krivično djelo, saopštio je MUP.

Sumnja se da je D. E. juče, oko 22.10 časova, u Petrovaradinu, u prisustvu J. V. zadao više udaraca rukama i nogama tridesetdevetogodišnjem muškarcu iz Novog Sada, zahtijevajući od njega da mu isplati novac i dugovanja.

Nakon toga, D. E. je, kako se sumnja, tridesetdevetogodišnjaka ugurao u vozilo, nakon čega su se zajedno sa J. V. udaljili u pravcu petlje Mišeluk.

Tridesetdevetogodišnji muškarac zbrinut je u Urgentnom centru gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede.

Osumnjičenima je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Podsjetimo, građani su oko 22 časa prijavili policiji da se ispred jedne zgrade odigrava incident i da nepoznati muškarci nasilno uguravaju jednog čovjeka u automobil. Ubrzo je stigla i druga dojava - da je muškarac ubačen u „Mercedes G klase“ sa bosanskim registarskim oznakama, kao i da je bio krvav.

Prema informacijama iz istrage i sačuvanom snimku, D. E. se sumnjiči da je fizički napao G. D. i oborio ga na asfalt, a zatim ga držao dok su ga savladavali.

(Blic)