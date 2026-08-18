Logo

Otmica u Novom Sadu, otkriveni detalji

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 16:53

Komentari:

0
Отмица у Новом Саду, откривени детаљи
Foto: Instagram/nsuzivo.rs

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, brzim operativnim radom, rasvijetlili su otmicu i uhapsili D. E. (1984) iz Mionice i J. V. (1983) iz Iriga, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ovo krivično djelo, saopštio je MUP.

Sumnja se da je D. E. juče, oko 22.10 časova, u Petrovaradinu, u prisustvu J. V. zadao više udaraca rukama i nogama tridesetdevetogodišnjem muškarcu iz Novog Sada, zahtijevajući od njega da mu isplati novac i dugovanja.

Nakon toga, D. E. je, kako se sumnja, tridesetdevetogodišnjaka ugurao u vozilo, nakon čega su se zajedno sa J. V. udaljili u pravcu petlje Mišeluk.

Tridesetdevetogodišnji muškarac zbrinut je u Urgentnom centru gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede.

Osumnjičenima je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Podsjetimo, građani su oko 22 časa prijavili policiji da se ispred jedne zgrade odigrava incident i da nepoznati muškarci nasilno uguravaju jednog čovjeka u automobil. Ubrzo je stigla i druga dojava - da je muškarac ubačen u „Mercedes G klase“ sa bosanskim registarskim oznakama, kao i da je bio krvav.

Prema informacijama iz istrage i sačuvanom snimku, D. E. se sumnjiči da je fizički napao G. D. i oborio ga na asfalt, a zatim ga držao dok su ga savladavali.

(Blic)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Novi Sad

Otmica

teške tjelesne povrede

Komentari (0)

Pročitajte više

Кладионица апарати

Društvo

Generacija Zed sve češće ne vidi razliku između klađenja i investiranja

1 h

0
Битно: Вода у Бањалуци и стање водоводне мреже

Emisije

Bitno: Voda u Banjaluci i stanje vodovodne mreže

1 h

0
Драма у Хрватској: Затвореник побјегао полицији!

Region

Drama u Hrvatskoj: Zatvorenik pobjegao policiji!

1 h

0
Амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов

Republika Srpska

Kalabuhov posjetio Rogaticu povodim sutrašnje Slave i dana opštine - Preobraženja Gospodnjeg

2 h

0

Više iz rubrike

Паљење свијећа испред Храма Христа Спаситеља поводом обиљежавања годишњице од Олује

Srbija

Preminuo arhimandrit Sava Ristić

3 h

0
Жена погинула у тешкој несрећи

Srbija

Žena poginula u teškoj nesreći

7 h

0
ухапшена жена лисице на рукама затвор

Srbija

Maloljetnici (14) slao poruke putem Snepčeta, pa nasrnuo na nju u automobilu: Određen mu pritvor

9 h

0
Грчка плажа, море

Srbija

Kako je nestao dječak (3) iz Srbije u Haniotiju: Otac strahovao od najgoreg

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

38

Kalinić: To je to...

18

30

Potvrđena autentičnost moštiju Dmitrija Donskog

18

27

Robot ubio radnika u kompaniji

18

16

U Nevesinju aktivna dva požara: Kuće nisu ugrožene

18

15

Vozač autobusa završio u pritvoru: Sumnja se da je zaspao za volanom i usmrtio 12 ljudi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima