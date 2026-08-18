Logo

Maloljetnici (14) slao poruke putem Snepčeta, pa nasrnuo na nju u automobilu: Određen mu pritvor

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 08:54

Komentari:

0
ухапшена жена лисице на рукама затвор
Foto: Pexel/ Ron Lach

Osnovni sud u Uroševcu odobrio je zahtjev Osnovnog tužilaštva i odredio pritvor osumnjičenom za seksualni napad na četrnaestogodišnju djevojčicu.

Prema navodima suda, napad se dogodio u nedjelju na putu Uroševac - Gnjilane, kada je osumnjičeni, kako se sumnja, tokom vožnje neprimjereno dodirivao maloljetnicu. Prethodno su, kako se navodi, komunicirali putem društvene mreže "Snepčet", gdje joj je upućivao neprimjerene komentare.

U jednom trenutku, maloljetnica je, kako bi se zaštitila, zatražila da zaustavi automobil na benzinskoj stanici, navodno kako bi otišla do toaleta. Čim je ušla u objekat, počela je da doziva pomoć i uspjela da obavijesti policiju.

Policija je ubrzo intervenisala i uhapsila osumnjičenog, čime je, prema navodima suda, spriječeno da situacija preraste u još ozbiljniji napad.

Грчка-море-плажа

Srbija

Kako je nestao dječak (3) iz Srbije u Haniotiju: Otac strahovao od najgoreg

U saopštenju Osnovnog suda u Uroševcu navodi se da je maloljetnica nakon događaja pretrpjela strah i uznemirenost, zbog čega je zatražila ljekarsku pomoć. O njenom stanju, kako je navedeno, postoje i medicinski izvještaji Opšte bolnice - Urgentnog centra u Uroševcu.

Sud je, nakon razmatranja zahtjeva tužilaštva i okolnosti slučaja, osumnjičenom odredio mjeru pritvora, dok će istraga o navodima protiv njega biti nastavljena.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Snepčet

Pritvor

maloljetnica

Komentari (0)

Više iz rubrike

Грчка плажа, море

Srbija

Kako je nestao dječak (3) iz Srbije u Haniotiju: Otac strahovao od najgoreg

1 h

0
Сјекира је забијена у пањ, иза се налази гомила хрпа дрва.

Srbija

Krvnički tukao suprugu, pa kad je ugledao policiju uhvatio sjekiru

1 h

0
Најновија, ударна вијест

Srbija

Umro Andrija Đokić, prekinuto prvenstvo Srbije

13 h

0
Погинуо радник у "Колубари"

Srbija

Poginuo radnik u "Kolubari"

14 h

0

  • Najnovije

10

10

Otvoren kafić u kom rade roboti: Pao svjetski rekord u brzini pravljenja kafe

10

10

Kako da prepoznate kada je vrijeme za pauzu od Instagrama?

10

09

Karan: Stabilnost Srpske počiva na snažnim institucijama, Dejtonu i volji naroda

10

09

Nova pravila pri ulasku u Hrvatsku i druge zemlje EU

10

03

Ukrajina traži biznismena koji je zavio u crno bh. kompaniju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima