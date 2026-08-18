Maloljetnici (14) slao poruke putem Snepčeta, pa nasrnuo na nju u automobilu: Određen mu pritvor

Osnovni sud u Uroševcu odobrio je zahtjev Osnovnog tužilaštva i odredio pritvor osumnjičenom za seksualni napad na četrnaestogodišnju djevojčicu.

Prema navodima suda, napad se dogodio u nedjelju na putu Uroševac - Gnjilane, kada je osumnjičeni, kako se sumnja, tokom vožnje neprimjereno dodirivao maloljetnicu. Prethodno su, kako se navodi, komunicirali putem društvene mreže "Snepčet", gdje joj je upućivao neprimjerene komentare.

U jednom trenutku, maloljetnica je, kako bi se zaštitila, zatražila da zaustavi automobil na benzinskoj stanici, navodno kako bi otišla do toaleta. Čim je ušla u objekat, počela je da doziva pomoć i uspjela da obavijesti policiju.

Policija je ubrzo intervenisala i uhapsila osumnjičenog, čime je, prema navodima suda, spriječeno da situacija preraste u još ozbiljniji napad.

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U saopštenju Osnovnog suda u Uroševcu navodi se da je maloljetnica nakon događaja pretrpjela strah i uznemirenost, zbog čega je zatražila ljekarsku pomoć. O njenom stanju, kako je navedeno, postoje i medicinski izvještaji Opšte bolnice - Urgentnog centra u Uroševcu.

Sud je, nakon razmatranja zahtjeva tužilaštva i okolnosti slučaja, osumnjičenom odredio mjeru pritvora, dok će istraga o navodima protiv njega biti nastavljena.

(Telegraf.rs)