Poginuo radnik u "Kolubari"

Na površinskom kopu "Polje E" u Rudarskom basenu "Kolubara" stradao je radnik, saopštila je Elektroprivreda Srbije. Navodi se da su u toku istraga i utvrđivanje okolnosti nesreće.

Elektroprivreda Srbije (EPS) saopštila je da je na površinskom kopu "Polje E" u Rudarskom basenu (RB) "Kolubara" stradao radnik Ž. N.

Kako se navodi, na lice mesta izašli su predstavnici Službe za bezbednost i zdravlje na radu RB "Kolubara" i svih nadležnih institucija koje će sprovesti istragu i utvrditi okolnosti nesreće.

Dodaje se da EPS upućuje najdublje saučešće porodici preminulog radnika.

(RTS)