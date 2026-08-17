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Poginuo radnik u "Kolubari"

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17.08.2026 19:22

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Погинуо радник у "Колубари"
Foto: Wikipedia/Vanilica

Na površinskom kopu "Polje E" u Rudarskom basenu "Kolubara" stradao je radnik, saopštila je Elektroprivreda Srbije. Navodi se da su u toku istraga i utvrđivanje okolnosti nesreće.

Elektroprivreda Srbije (EPS) saopštila je da je na površinskom kopu "Polje E" u Rudarskom basenu (RB) "Kolubara" stradao radnik Ž. N.

Kako se navodi, na lice mesta izašli su predstavnici Službe za bezbednost i zdravlje na radu RB "Kolubara" i svih nadležnih institucija koje će sprovesti istragu i utvrditi okolnosti nesreće.

Dodaje se da EPS upućuje najdublje saučešće porodici preminulog radnika.

(RTS)

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Poginuo radnik

Kolubara

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