Smjene direktora N1, Nove, Danas

Kako se, kažu, može vidjeti u Agenciji za privredne registre rješenja o postavljenju vlasnika Alpak kapitala usvojena su danas, 17.08.2026.

Redom su, navode oni, smijenjeni Mihailo Jovićević, direktor portala i novine Nova, kao i nedjeljnika Radar, zatim Aleksandra Mitić direktorka firme Dan graf koja je izdavač Danasa, kao i Brent Sadler sa pozicije direktora Adria Njuz čiji je dio N1. Sadler je smenjen i sa pozicije dorektora Adrija Njuz Nova S na koju je nedavno postavljen. U istom paketu je smenjen i Janez Živko koji je takođe bio direktor televizije Nova S.

Sadler je smijenjen i sa pozicije direktora Adrija Njuz Nova S na koju je nedavno postavljen. U istom paketu je smijenjen i Janez Živko koji je takođe bio direktor televizije Nova S.

Povodom ove vijesti, oglasila se TV N1.

"Napominjemo da se proces preuzimanja Adria njuz netvork (ANN) nastavlja u skladu sa ranije objavljenim planovima, a promjena vlasništva neće uticati na uređivačku politiku TV N1, niti na način na koji naša redakcija donosi uređivačke odluke. Redakcija N1 nastavlja da radi po istim profesionalnim principima i standardima kao i do sada. Urednički tim zadržava punu odgovornost za izbor tema, način izveštavanja i uređivačke odluke u javnom interesu", navode oni.