Logo

Kažete vruće vam je? Ovako živi i radi srpski domaćin

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 14:48

Komentari:

0
Сељак превози бале цијена
Foto: Screenshot/Facebook

Koliko je težak rad i život na selu, govori i ovaj snimak kao podsjetnik svima koji se neprekidno žale kako im je vruće i kako im je teško, a većinu dana provedu pod klimom.

Snimak vrijednog srpskog domaćina koji skuplja seno i ne žali se ni na najgoru vrućinu, obilazi Srbiju dok komentari samo pršte, na stotine njih.

Koliko je težak rad i život na selu, govori i ovaj snimak kao podsjetnik svima koji se neprekidno žale kako im je vruće i kako im je teško, a većinu dana provedu pod klimom.

I ne samo kao podsjetnik na težak rad nego i na to koliko je truda potrebno da se uloži za parče hljeba, jaje ili litar mleka, a ko živi na selu i od sela to najbolje zna.

"Svaka im čast. Rade po cijeli dan i ne kukaju da im je vrućina..."

"Zato kad kupujete od seljaka, cjenjkate se, a u restoranu ostavite dobre napojnice, pokažite svoju moć..."

"Još kukaju kad na pijaci kupuju domaće proizvode kako im skupo..."

"Uvijek mi je bilo žao seljaka a ujedno i ponos što sam seljak."

"Za njih nema ni vrućina ni hladno, svaka čast..."

"I onda gospoda kažu skupo vam jagnje ili prase skupa, varenika, sir, kajmak! Dok leže u debelom ladu i mijenjaju razne turističke destinacije, seljaci gore na suncu."

"Najviše kukaju na vrućinu oni što sede u hladu, ja bih njih poslala u maline pa da vide šta je vrućina, bato moj."

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

selo

Život na selu

Srbija

Sijeno

Komentari (0)

Pročitajte više

Саво Минић сједница Владе

Republika Srpska

Minić: Predložiću novi zakon o Vladi

48 min

5
Ватрогасци се приближавају високим пламеновима на планини Китаирон близу Порто Гермена, сјеверозападно од Атине, Грчка, понедјељак, 3. августа 2026.

Svijet

Dok se Evropa bori sa požarima, na TikToku se pojavio opasan trend: 'Ko će zapaliti najveću vatru?'

52 min

0
Кретање невремена по метео радару

Društvo

Pogledajte kako padavine idu prema Banjaluci: Stižu ranije?

54 min

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Poljakinja privedena zbog sumnje da je izazvala požare na području Zadra

56 min

0

Više iz rubrike

Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Srbija

Haos: Tukli se palicama i kočevima, ima povrijeđenih

1 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Srbija

Incident u Hitnoj pomoći: Došao na pregled, pa napao medicinsku sestru i policajce

6 h

0
Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.

Srbija

U Srbiji i dalje borba sa požarima, u ovim dijelovima je najteže

8 h

0
Албанац провоцирао Србе

Srbija

Albanac provocirao grupu od nekoliko desetina Srba, ovakvu reakciju očigledno nije očekivao

20 h

0

  • Najnovije

15

33

Tramp: Žestoko ćemo bombardovati Oman ako nam bude stajao na putu

15

31

Amerikanaca (30) udario grom dok se penjao na Etnu

15

25

Porodica strahuje da je general Mladić ponovo imao moždani udar

15

21

Otkriven uzrok smrti Kličkove bivše: Evo šta su zatekle hitne službe

15

16

Uznemirujući snimak nakon pucnjave u Španiji! Izrešetane trudna sestra i tašta vođe klana "Baba"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima