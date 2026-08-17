Kažete vruće vam je? Ovako živi i radi srpski domaćin

Koliko je težak rad i život na selu, govori i ovaj snimak kao podsjetnik svima koji se neprekidno žale kako im je vruće i kako im je teško, a većinu dana provedu pod klimom.

Snimak vrijednog srpskog domaćina koji skuplja seno i ne žali se ni na najgoru vrućinu, obilazi Srbiju dok komentari samo pršte, na stotine njih.

Koliko je težak rad i život na selu, govori i ovaj snimak kao podsjetnik svima koji se neprekidno žale kako im je vruće i kako im je teško, a većinu dana provedu pod klimom.

I ne samo kao podsjetnik na težak rad nego i na to koliko je truda potrebno da se uloži za parče hljeba, jaje ili litar mleka, a ko živi na selu i od sela to najbolje zna.

"Svaka im čast. Rade po cijeli dan i ne kukaju da im je vrućina..."

"Zato kad kupujete od seljaka, cjenjkate se, a u restoranu ostavite dobre napojnice, pokažite svoju moć..."

"Još kukaju kad na pijaci kupuju domaće proizvode kako im skupo..."

"Uvijek mi je bilo žao seljaka a ujedno i ponos što sam seljak."

"Za njih nema ni vrućina ni hladno, svaka čast..."

"I onda gospoda kažu skupo vam jagnje ili prase skupa, varenika, sir, kajmak! Dok leže u debelom ladu i mijenjaju razne turističke destinacije, seljaci gore na suncu."

"Najviše kukaju na vrućinu oni što sede u hladu, ja bih njih poslala u maline pa da vide šta je vrućina, bato moj."

(Kurir)