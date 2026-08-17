Poljakinja privedena zbog sumnje da je izazvala požare na području Zadra

Nakon što su u nedjelju uhapšene četiri osobe zbog sumnje u izazivanje požara na području Zadra, danas je jedna od njih privedena u policiju.

Riječ je o 33-godišnjoj Poljakinji, koja je zajedno s trojicom muškaraca, hrvatskih državljana, prema ranijem dogovoru, u petak i subotu 14. i 15. avgusta namjerno izazivala požare na desetak lokacija.

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"Četvorka je podmetnula požare na gradskom predjelu Bili Brig te na području Zemunika Donjeg, Galovca, Donjih Biljana, Zapužana, Zemunika, Zagrada, Lišana Tinjskih, Škabrnje i Benkovca", prenosi zagrebački T-portal.

Uviđajima utvrđeno da je u požaru na Bilom Brigu u potpunosti izgorjelo vozilo 53-godišnjaka, dok su u požaru na području između Škabrnje i Zemunika Donjeg u masliniku 48-godišnjeg vlasnika izgorjela 43 stabla maslina.