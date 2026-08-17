Oglasilo se Tužilaštvo o obdukciji tijela stradale Dragane Antešević

Autor:ATV redakcija
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Državno tužilaštvo Republike Hrvatske saopštilo je da su i dalje u toku radnje vezane za DNK analizu i identifikaciju tijela pronađenog nakon velikog požara na području Stanića kod Omiša.
Iz Tužilaštva su za portal "Radiosarajevo.ba" naveli da se završetak predmetnih radnji očekuje uskoro, nakon čega će o rezultatima obavijestiti javnost.
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"Predmetne radnje još uvijek su u toku, ali se očekuje njihovo skoro dovršenje, nakon čega će ovo državno tužilaštvo o predmetnom izvijestiti javnost", naveli su u odgovoru iz Tužilaštva za pomenuti portal.
Tužilaštvo je ranije saopštilo da je nakon pronalaska tijela na području Stanića naložena obdukcija i DNK analiza kako bi se utvrdili uzrok smrti i identitet stradale osobe.
Dežurni zamjenik županijskog državnog tužioca provela je uviđaj na mjestu pronalaska mrtve osobe u Maloj Luci na području Stanića, kao i na mjestu nastanka požara u Lokvi Rogoznici.
Tokom uviđaja uzeti su i materijalni uzorci, a naloženo je i izuzimanje snimaka nadzornih kamera sa područja zahvaćenog požarom, snimanje opožarenog područja te fotografisanje uništenih objekata i vozila.
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