Oglasilo se Tužilaštvo o obdukciji tijela stradale Dragane Antešević

Državno tužilaštvo Republike Hrvatske saopštilo je da su i dalje u toku radnje vezane za DNK analizu i identifikaciju tijela pronađenog nakon velikog požara na području Stanića kod Omiša.

Iz Tužilaštva su za portal "Radiosarajevo.ba" naveli da se završetak predmetnih radnji očekuje uskoro, nakon čega će o rezultatima obavijestiti javnost.

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"Predmetne radnje još uvijek su u toku, ali se očekuje njihovo skoro dovršenje, nakon čega će ovo državno tužilaštvo o predmetnom izvijestiti javnost", naveli su u odgovoru iz Tužilaštva za pomenuti portal.

Ranije naložena obdukcija i DNK analiza

Tužilaštvo je ranije saopštilo da je nakon pronalaska tijela na području Stanića naložena obdukcija i DNK analiza kako bi se utvrdili uzrok smrti i identitet stradale osobe.

Dežurni zamjenik županijskog državnog tužioca provela je uviđaj na mjestu pronalaska mrtve osobe u Maloj Luci na području Stanića, kao i na mjestu nastanka požara u Lokvi Rogoznici.

Tokom uviđaja uzeti su i materijalni uzorci, a naloženo je i izuzimanje snimaka nadzornih kamera sa područja zahvaćenog požarom, snimanje opožarenog područja te fotografisanje uništenih objekata i vozila.