Затворићу очи: Опроштајна порука за Драгану Антешевић кида душу

Аутор:АТВ редакција
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Велика трагедија која је прошле седмице погодила подручје Омиша, однијела је живот 34-годишње Драгане Антешевић из Котор Вароша у Босни и Херцеговини.
Драгана Антешевић је у Хрватској радила као сезонска радница, а нестала је током бијега од великог пожара који је 13. августа захватио подручје Станића код Омиша.
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Након потраге, њено тијело пронађено је на пожаришту.
Вијест о њеној смрти посебно је тешко погодила породицу и пријатеље. Драгана се у Хрватску запутила због сезонског рада, а након што је током пожара нестала, за њом је покренута потрага.
Полиција је објавила њену фотографију и податке, док су се у потрагу укључили и припадници ХГСС-а.
Након што је потврђена трагедија, од Драгане се на друштвеним мрежама опростила Нина Славнић.
Она се у опроштајној поруци присјетила њихове повезаности и описала колико јој је тешко прихватити да више неће чути њен глас нити је загрлити.
Њену поруку на Фејсбуку преносимо у цјелости:
"Моја Драгана, моја сестра, моја једина…
Још увијек не могу да прихватим да те више нема. Чекам да се појавиш, да чујем твој глас, да те загрлим и да ми кажеш да ће све бити добро. А онда ме стварност поново заболи и схватим да је овај пут живот однио тебе, а мени оставио празнину коју ништа и нико никада неће моћи попунити.
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Нисам ни знала да човјек може толико да боли за неким кога воли. Нисам знала да једно име може у једном тренутку постати и најљепша успомена и највећа рана. А мени ће твоје име, Драгана, заувијек бити и једно и друго.
Била си моја сестра. Моја крв. Дио мене. И шта год да се деси у животу, гдје год да одем и колико год година да прође, један дио мене ће заувијек остати уз тебе.
Не могу да се опростим од тебе, јер се од сестре не опрашта. Само ћу научити да живим са тим да те не могу загрлити, али ћу те носити у себи док год дишем. Причаћу о теби.
Чуваћу твоје име. Чуваћу све наше успомене, сваки осмијех, сваку ријеч, сваки тренутак који смо имале. И када ми буде најтеже, затворићу очи и замишљати да си ту.
Опрости ми за све што сам некад рекла, за све тренутке када можда нисам знала колико ти значим и колико ти мени значиш. Да сам само знала да ће нам један дан бити посљедњи, загрлила бих те јаче. Рекла бих ти још хиљаду пута колико те волим. Не бих те пустила из загрљаја.
Твој одлазак је оставио рупу у мом срцу коју ништа неће излијечити. Али желим да вјерујем да си сада на неком мјесту гдје нема страха, нема бола, нема ватре ни суза. Желим да вјерујем да си пронашла мир који си заслужила.
А ја ћу те тражити у свему лијепом. У небу, у заласку сунца, у пјесмама које ће ме подсјетити на тебе, у сваком тренутку када ми срце задрхти од успомене.
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Ако ме негдје чујеш, желим само да знаш једно:
ВОЛИМ ТЕ.
Вољећу те док год постојим.
Ниси отишла из мог живота, Драгана. Само си отишла тамо гдје ја још не могу доћи.
И једног дана, када се поново сретнемо, обећавам ти да ћу те загрлити најјаче што могу.
До тада, спавај мирно, моја секо.
Чувај ме одозго, као што си некада чувала мене.
А ја ћу тебе чувати у свом срцу до посљедњег даха.
Заувијек твоја сестра.
Заувијек моја Драгана", написала је Нина Славнић.
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