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Povrijeđeni u požaru biće operisani zbog zadobijenih opekotina

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 13:48

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Пожар Омиш
Foto: ATV

Kod četvoro pacijenata teško povrijeđenih u požaru u Omišu nema značajnijih promjena, pa će narednih dana biti operisani zbog zadobijenih opekotina, rečeno je u Kliničkom bolničkom centru Split.

Portparol KBC-a Kristina Bitanga rekla je da je liječenje pacijenata sa teškim opekotinama izrazito zahtjevno i dugotrajno.

"Takvi pacijenti zahtijevaju intenzivno liječenje, više operativnih zahvata koji se sprovode etapno, u skladu s njihovim zdravstvenim stanjem i oporavkom", pojasnila je Bitanga.

Bitanga je rekla da će liječenje i oporavak trajati duže vrijeme, te da se značajnije promjene ne mogu očekivati na dnevnom nivou.

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Ona je dodala da se sedam lakše povrijeđenih pacijenata oporavlja na više bolničkih odjeljenja.

Požar je izbio u četvrtak, 13. avgusta oko 20.00 časova u šumskom predjelu uz put na području Lokve Rogoznice.

Na požarištu je pronađeno i tijelo mlađe ženske osobe. Pretpostavlja se da je riječ o ženi koja je tu radila sezonski posao i za kojom se tragalo, ali identitet tek treba potvrditi DNK analizom.

(Srna)

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Omiš požar

Omiš

Hrvatska

povrijeđeni

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