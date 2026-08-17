Povrijeđeni u požaru biće operisani zbog zadobijenih opekotina

Autor:ATV redakcija
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Kod četvoro pacijenata teško povrijeđenih u požaru u Omišu nema značajnijih promjena, pa će narednih dana biti operisani zbog zadobijenih opekotina, rečeno je u Kliničkom bolničkom centru Split.
Portparol KBC-a Kristina Bitanga rekla je da je liječenje pacijenata sa teškim opekotinama izrazito zahtjevno i dugotrajno.
"Takvi pacijenti zahtijevaju intenzivno liječenje, više operativnih zahvata koji se sprovode etapno, u skladu s njihovim zdravstvenim stanjem i oporavkom", pojasnila je Bitanga.
Bitanga je rekla da će liječenje i oporavak trajati duže vrijeme, te da se značajnije promjene ne mogu očekivati na dnevnom nivou.
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Ona je dodala da se sedam lakše povrijeđenih pacijenata oporavlja na više bolničkih odjeljenja.
Požar je izbio u četvrtak, 13. avgusta oko 20.00 časova u šumskom predjelu uz put na području Lokve Rogoznice.
Na požarištu je pronađeno i tijelo mlađe ženske osobe. Pretpostavlja se da je riječ o ženi koja je tu radila sezonski posao i za kojom se tragalo, ali identitet tek treba potvrditi DNK analizom.
(Srna)
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