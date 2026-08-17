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Horor u popularnom ljetovalištu: Ubijeni trudnica i njen sin

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 13:33

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Хорор у популарном љетовалишту: Убијени трудница и њен син
Foto: pixabay

Stravičan napad dogodio se u poznatom turističkom području na jugu Španije. U pucnjavi su poginule tri osobe iz iste porodice, još dvije su ranjene.

Policija traga za napadačima i ispituje mogućnost obračuna između klanova.

Trudnica i njeno dijete ubijeni su u pucnjavi u kojoj su stradale tri osobe, nakon što su dvojica muškaraca otvorila vatru u španskom turističkom letovalištu.

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Dvojica maskiranih muškaraca stigla su u nedjelju uveče na motorima i otvorila vatru na nekoliko članova iste porodice koja je boravila u Kosta de la Luzu.

Majka, njen maloljetni sin i njegova baka po majci stradali su na mjestu stravičnog zločina u mjestu El Roso, nedaleko od južne granice Španije sa Portugalijom.

Lokalna policija potvrdila je da su u unakrsnoj vatri pogođene još dvije osobe, od kojih je jedna prevezena u bolnicu u "teškom stanju".

Tijela žrtava ostala su na ulici sve dok sudija nije stigao i odobrio njihov transport u Institut za sudsku medicinu u glavnom gradu provincije Uelva, gdje će biti obavljene obdukcije.

Policija je saopštila da prvi rezultati istrage ukazuju na to da bi pucnjava mogla biti posljedica "obračuna" klanova.

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Jezive fotografije, za koje se tvrdi da su ih napravili mještani i turisti prije nego što su uklonjene, počele su da se pojavljuju na društvenim mrežama.

Za sada niko nije uhapšen, ali je smrtonosni incident povezan sa prethodnom pucnjavom koja se dogodila u Uelvi u septembru 2024. godine, kada je jedna osoba ubijena, a dvije ranjene.

Prema lokalnim medijima, troje ljudi koji su sinoć ubijeni bili su sestra, majka i nećak muškarca koji je uhapšen zbog pucnjave iz 2024. godine, piše "Dejli Mejl".

On je uhapšen u Hihonu na sjeveru Španije, nakon što je bio u bjekstvu, i određen mu je pritvor do početka suđenja.

Navodno je nekoliko rođaka osumnjičenog, među kojima su, kako se vjeruje, bile i sinoćnje žrtve, nakon prethodnog zločina preselilo iz glavnog grada provincije u Islu Kristinu.

Istragu o smrtonosnoj pucnjavi vodi Civilna garda.

Isla Kristina, jedna od najvažnijih ribarskih luka na jugu Španije, poznata je po plažama sa finim pijeskom. Najbliži aerodromi su Faro na portugalskom Algarveu, udaljen oko 40 milja, i Sevilja, udaljena oko 80 milja.

"Juče oko 22 časa, u gradu Isla Kristina, osobe koje su se nalazile na motociklu otvorile su vatru na nekoliko ljudi koji su se nalazili na javnom mjestu, pri čemu su tri osobe poginule, a dvije su povrijeđene, od kojih je jedna u teškom stanju", naveli su iz policije.

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Kako navode, prvi podaci iz istrage ukazuju na to da bi moglo biti riječ o obračunu između članova različitih klanova, iako nijedna pretpostavka nije isključena.

"Civilna garda pokrenula je veliku bezbjednosnu operaciju i potragu za navodnim počiniocima. Sve informacije mogu se dostaviti povjerljivo", dodali su, prenosi "Informer".

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Tagovi :

Pucnjava

Španija

Ubistvo

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