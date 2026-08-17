Saobraćaj kroz Ormuski moreuz smanjen na minimum

Autor:ATV redakcija
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Broj brodova koji prolaze kroz Ormuski moreuz smanjen je na minimum nakon napada na tri plovila tokom vikenda, saopšteno je iz analitičke kompanije "Kpler".
Iz kompanije su za Rojters naveli da su napadnuta plovila u vlasništvu Državne naftne kompanije u Abu Dabiju.
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Prema navodima analitičara, pet brodova je prošlo kroz moreuz u subotu, 15. avgusta, dok juče nije zabilježen nijedan prolazak kroz moreuz.
(Srna)
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