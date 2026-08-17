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Više naselja u Istočnom Sarajevu ostaje bez vode

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 12:00

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Славина, чесма
Foto: ATV

Iz Komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" iz Istočnog Sarajeva saopšteno je da ekipa "Vodovoda" sa Pala otklanja kvar usljed kojeg je otežano vodosnabdijevanje naselja Miljevići, Petrovići, Stanojevići, Petruše, Kozarevići i Prljevo brdo-Njegoševa ulica.

Sanacija kvara na transportnom cjevovodu dodatno je otežana zbog velike količine deponovanog materijala na lokaciji, što onemogućava neposredan pristup i usporava izvođenje radova.

"Normalizacija vodosnabdijevanja zavisi od ponovnog uspostavljanja potrebnih količina vode prema sistemu `Vodovoda` Istočno Sarajevo", navedeno je u saopštenju.

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U saopštenju se napominje da se navedena naselja snabdijevaju vodom koja se isporučuje iz sistema paljanskog "Vodovoda".

"Ekipe kontinuirano prate stanje u sistemu i raspoloživu količinu vode usmjeravaju i tako nastoje da ublaže posljedice i održe vodosnabdijevanje", navedeno je u saopštenju.

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Tagovi :

Istočno Sarajevo

Pale

Vodosnabdijevanje

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