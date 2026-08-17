Iz Banjaluke odlazi BinBin

Kompanija BinBin BH d.o.o. saopštila je da prestaje sa poslovanjem na području Banje Luke, nakon analize poslovnih rezultata i uslova na tržištu.

Kao ključni razlog naveli su ekonomsku neodrživost, odnosno nedovoljan obim korištenja usluge i prihoda u odnosu na operativne troškove.

BinBin ističe da je tokom poslovanja u Banjoj Luci u razvoj mikromobilnosti i gradske infrastrukture investirao oko 70.000 KM, između ostalog u natkrivena stajališta za bicikle i električne romobile.

Kompanija navodi da odluka nije usmjerena protiv Banje Luke i njenih građana, kojima su zahvalili na ukazanom povjerenju. Proces povlačenja sa tržišta, kako ističu, biće proveden odgovorno i uz izmirivanje svih obaveza prema zaposlenima, korisnicima, partnerima i institucijama.

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Ostaje nepoznato da li će se BinBin povući i iz drugih gradova BiH.

Podsjećamo, Banjaluka je 2023. godine dobila 200 električnih trotineta za iznajmljivanje na 13 lokacija u gradu.

Problem s kaznama

Nedugo nakon dolaska na banjalučke ulice, BinBin je povukao sve svoje trotinete iz upotrebe trotinete nakon što su pojedini Banjalučani dobili novčane kazne zbog toga što trotineti nisu imali identifikacione naljepnice koje su obavezne po Zakonu o bezbjednosti saobraćaja.

Kompanija je tada platila sve kazne koje su dobili građani, registrovala trotinete i ponovo ih vratila na ulice.

Banjaluku napustio i Glovo

Podsjećamo, 10. avgusta zvanično je s radom prestao i Glovo i to ne samo u Banjaluci, već u cijeloj BiH. Time je završeno višegodišnje prisustvo jedne od najpoznatijih platformi za dostavu na domaćem tržištu.

Kako smo već pisali, kompanija je odluku o povlačenju iz BiH najavila još ranije, navodeći da želi dodatno fokusirati svoje poslovanje i ulaganja na tržišta na kojima vidi veći potencijal za rast.

"Time će Glovo moći bolje služiti milionima korisnika širom svijeta koji se svakodnevno oslanjaju na njegovu aplikaciju. Iskreno zahvaljujemo svim našim zaposlenicima na njihovom izuzetnom doprinosu i predanom radu tokom godina te smo posvećeni tome da zaposlenicima na koje će ova odluka uticati pružimo podršku kroz ovaj tranzicijski period uz najveću moguću pažnju i poštovanje", naveli su ranije iz Glova.