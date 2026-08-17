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Problemi sa vodom mogući širom Banjaluke: Ekipe Vodovoda na više lokacija

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 09:54

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Славина-чесма-вода
Foto: ATV

Ekipe banjalučkog "Vodovoda" danas, 17. avgusta, rade na mreži u više gradskih naselja i prigradskih područja, zbog čega su mogući privremeni prekidi u vodosnabdijevanju.

Na sistemu Tunjice završeno je spajanje novog cjevovoda fi 700 milimetara, a potpuna stabilizacija očekuje se do kraja dana.

Radovi će biti izvođeni u ulicama Milana Brankovića u Kočićevom vijencu, Dragana Bubića u Rosuljama, Braće Podgornika u Lazarevu i Kosovskoj ulici na Laušu, kao i u Dragočaju i Golešima.Završeno spajanje novog cjevovoda na Tunjicama. Iz "Vodovoda" navode da su na sistemu Tunjice završeni radovi na spajanju novoizgrađenog cjevovoda fi 700 milimetara, dok ekipe trenutno rade na ozračivanju linija.Kompletna stabilizacija sistema očekuje se do kraja dana.Ekipe zadužene za lokalne vodovode radiće i na otklanjanju kvara na pumpnoj stanici Banjica 1.

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Zbog povećane potrošnje na sistemima Gašića vrelo i Crno vrelo mogući su poremećaji u snabdijevanju, posebno u višim zonama koje vodu dobijaju iz rezervoara Zvijezda i Đurići.Tokom izvođenja radova mogući su privremeni prekidi u dijelovima navedenih ulica i naselja, prenosi Banjaluka.kom.

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Tagovi :

nestašica vode

vodovod

Banjaluka

Vodosnabdijevanje

Voda

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