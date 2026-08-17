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Danas bez struje ostaje više banjalučkih ulica

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 07:18

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Радник ради на стубу за струју.
Foto: ATV

Danas će bez struje biti potrošači više ulica u Banjaluci.

Kako su saopštili iz Gradske uprave, do isključenja električne energije doći će zbog radova.

"Zbog radova, od 8 do 12 časova, planirana su isključenja električne energije u dijelovima ulica: Koste Jarića, Miloša Dujića, Novaka Pivaševića, Braće Kukrika, Vida Nježića, Veseli brijeg, 5. prigradski put, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića br. 154 – 200, Palih boraca, Veljka Mlađenovića, Slobodana Dibočanina i Tuzlanska", isitiču iz Gradske uprave.

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U periodu od 8 do 14 časova, bez struje će biti dijelovi ulica Kralja Aleksandra I Karađorđevića, Davida Štrpca i Drakulićka.Od 9 do 12 časova, struje neće imati potrošači u dijelovima ulica Dr Mladena Stojanovića i Pete kozarske brigade.

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Tagovi :

Struja

električna energija

Banjaluka

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