Sveštenik Aleksandar objasnio kako zapravo Bog pomaže ljudima: Ovoga možda niste ni bili svjesni!

Sveštenik Aleksandar Praščević već duže vrijeme privlači veliku pažnju svojim objavama na društvenim mrežama, a kako i ne bi kada tamo širi poruke koje su istinski važne ljudima. Ovog puta osvrnuo se na način na koji se vjeruje da Bog pomaže.

Izjave vjernika su brojne, a ateisti smatraju da su plod mašte, te da se direktna spona ne može utvrditi ili čak i da ne postoji. Ipak, sveštenik Aleksandar odlučio je da pojasni da se upravo ta spona nalazi u nekad i svakodnevnoj interakciji, pa ne mora biti previše očigledna.

– Mi hrišćani vjerujemo da Bog preko ljudi nama pomaže i to upravo na taj način što, kad najmanje očekujemo, pojavi se neka osoba koja nam najviše pomogne – kazao je sveštenik.

Njegove riječi naišle su na silnu podršku, a on je objavu jednostavno pojasnio još malo: „Uvijek se nađe neko da nam pomogne kada to najmanje očekujemo... Slava i hvala Bogu za sve“.

Bilo je i onih koji su željeli da skrenu pažnju na to da ne dolaze samo dobri ljudi, ali njima su stizali odgovori drugih koji su željeli da im pokažu da itekako ima valjanosti u riječima sveštenika Praščevića.

(Telegraf)