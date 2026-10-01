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Suspendovano 448 fudbalskih funkcionera zbog klađenja

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01.10.2026 16:35

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Foto: Pexel/Nurlan Tortbayev

Fudbalski savez Turske privremeno je suspendovao 448 sadašnjih i bivših klupskih funkcionera, uključujući predsjednika "Trabzonspora" Ertugrula Dogana i potpredsjednika "Bešiktaša" Hakana Daltabana, u okviru velike istrage o klađenju.

"Utvrđeno je da su se suspendovani zvaničnici, koji su radili u klubovima u dvije najviše lige tokom sezone 2026/2027, kladili dok su bili na funkciji u proteklih pet godina", navodi se u saopštenju Saveza.

Svih 448 funkcionera upućeno je pred disciplinsku komisiju FST.

Mediji prenose da lista koju je Savez objavio uključuje 171 službenika koji je radio u klubovima Superlige.

Dogan je izjavio da je ranije imao kladioničarski nalog i da je to otkrio vlastima.

On je dodao da su kladionice bile sponzori klubova i da nije mislio da će to izazvati probleme.

"Ako smo napravili grešku, izvinjavamo se, ali nismo uradili ništa loše", rekao je Dogan, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Klađenje

suspenzija

Fudbal

Turska

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