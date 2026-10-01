Digitalni signal: Ponovo skenirajte, pronađite i gledajte ATV

ATV je sada dostupan i u digitalnom signalu na kompletnom prostoru BiH.

Ako ste gledali televiziju putem zemaljske antene onda je potrebno da ponovo skenirate kanale na svom TV prijemniku.

Digitalni signal dostupan je putem MUX-D mreže, na sljedećim lokacijama i kanalima

▪️Plješevica – kanal 31

▪️Kozara – kanal 37

▪️Vlašić – kanal 33

▪️Bjelašnica – kanal 28

▪️Majevica – kanal 27

▪️Trovrh – kanal 33

▪️Tušnica – kanal 39

▪️Velež – kanal 42

▪️Leotar – kanal 32

Nakon automatskog ponovnog skeniranja kanala, ATV će biti dostupan u listi programa.

Kako da ponovo skenirate kanale?

Na daljinskom upravljaču pronađite "Meni", pa "Pretraga" i izaberite automatska pretraga. (Nazivi opcija mogu se realizovati u zavisnosti od modela televizora)