Digitalni signal: Ponovo skenirajte, pronađite i gledajte ATV

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
ATV je sada dostupan i u digitalnom signalu na kompletnom prostoru BiH.
Ako ste gledali televiziju putem zemaljske antene onda je potrebno da ponovo skenirate kanale na svom TV prijemniku.
Digitalni signal dostupan je putem MUX-D mreže, na sljedećim lokacijama i kanalima
▪️Plješevica – kanal 31
▪️Kozara – kanal 37
▪️Vlašić – kanal 33
▪️Bjelašnica – kanal 28
▪️Majevica – kanal 27
▪️Trovrh – kanal 33
▪️Tušnica – kanal 39
▪️Velež – kanal 42
▪️Leotar – kanal 32
Nakon automatskog ponovnog skeniranja kanala, ATV će biti dostupan u listi programa.
Na daljinskom upravljaču pronađite "Meni", pa "Pretraga" i izaberite automatska pretraga. (Nazivi opcija mogu se realizovati u zavisnosti od modela televizora)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
7 h0
Društvo
9 h0
Društvo
12 h0
Društvo
12 h0
Najnovije
Najčitanije
23
01
22
52
22
43
22
41
22
32
Trenutno na programu