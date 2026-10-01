Izvor:
ATV
ATV dostupan u digitalnom zemaljskom signalu širom BiH.
Digitalni signal dostupan je putem MUX-D mreže, na sljedećim lokacijama i kanalima:
▪️Plješevica – kanal 31
▪️Kozara – kanal 37
▪️Vlašić – kanal 33
▪️Bjelašnica – kanal 28
▪️Majevica – kanal 27
▪️Trovrh – kanal 33
▪️Tušnica – kanal 39
▪️Velež – kanal 42
▪️Leotar – kanal 32
Nakon automatskog ponovnog skeniranja kanala, ATV će biti dostupan u listi programa.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
6 h0
Društvo
6 h0
Društvo
6 h0
Društvo
7 h0
Najnovije
Najčitanije
23
01
22
52
22
43
22
41
22
32
Trenutno na programu