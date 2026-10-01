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ATV dostupan u digitalnom zemaljskom signalu širom BiH

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Izvor:

ATV

01.10.2026 17:02
АТВ доступан у дигиталном земаљском сигналу широм БиХ

ATV dostupan u digitalnom zemaljskom signalu širom BiH.

Digitalni signal dostupan je putem MUX-D mreže, na sljedećim lokacijama i kanalima:

▪️Plješevica – kanal 31

▪️Kozara – kanal 37

▪️Vlašić – kanal 33

▪️Bjelašnica – kanal 28

▪️Majevica – kanal 27

▪️Trov​rh – kanal 33

▪️Tušnica – kanal 39

▪️Velež – kanal 42

▪️Leotar – kanal 32

Nakon automatskog ponovnog skeniranja kanala, ATV će biti dostupan u listi programa.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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