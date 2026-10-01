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ATV dostupan u digitalnom zemaljskom signalu širom BiH.

Digitalni signal dostupan je putem MUX-D mreže, na sljedećim lokacijama i kanalima: ▪️Plješevica – kanal 31 ▪️Kozara – kanal 37 ▪️Vlašić – kanal 33 ▪️Bjelašnica – kanal 28 ▪️Majevica – kanal 27 ▪️Trov​rh – kanal 33 ▪️Tušnica – kanal 39 ▪️Velež – kanal 42 ▪️Leotar – kanal 32 Nakon automatskog ponovnog skeniranja kanala, ATV će biti dostupan u listi programa.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.