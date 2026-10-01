Dodik: Zajedno sa narodom nastavljamo da radimo i gradimo

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas da se Kozarska Dubica razvijala uz SNSD i da će to biti nastavljeno i ubuduće.

"Zajedno sa našim narodom nastavićemo da radimo i gradimo, da svako mjesto u Republici Srpskoj ima bolje uslove za život. U toj borbi očekujemo pobjedu Željke Cvijanović, Save Minića i SNSD-a", rekao je Dodik na predizbornoj tribini u Kozarskoj Dubici.

Dodik je ocijenio da je centralni predizborni skup u Kozarskoj Dubici bio odličan sastanak sa narodom koji će u nedjelju glasati za kandidate i liste SNSD-a.

"Odličan sastanak sa velikom energijom i zavjetima koji smo dali mi - da ćemo zastupati naše narodne, nacionalne i državne interese, a oni - da će glasati za SNSD, Savu Minića i Željku Cvijanović", rekao je Dodik.

Dodik je najavio skoru izgradnju vrtića u Kozarskoj Dubici kapaciteta dovoljnog da primi svu djecu.

Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da većinska politička volja Kozarske Dubice i Dubičana stala uz SNSD i da je to evidentno ne samo po centralnoj tribinu, već i po svemu što je urađeno do sada.

Kozarska Dubica se razvijala uz SNSD, a tako ćemo nastaviti i ubuduće. Zajedno s našim narodom nastavićemo da radimo i gradimo, da svako mjesto u Republici Srpskoj ima bolje uslove za život. U toj borbi očekujemo pobjedu Željke Cvijanović, Save Minića i SNSD-a! pic.twitter.com/AYZYyK0slT — Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 1, 2026

"Zajedno smo radili i ogromna sredstva koja je Vlada uložila u Kozarsku Dubicu pokazuju našu opredijeljenost da razvijamo svaku našu lokalnu zajednicu, a Dubica prepoznaje i naše napore na očuvanju Republike Srpske, na njenom otvaranju i boljem pozicioniranjem u svijetu, ali i na izgradnji ekonomije", rekla je Cvijanovićeva.

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić rekao je da narod Kozarske Dubice prepoznaje politiku koja Srpskoj donosi sigurnu budućnost, ekonomski razvoj, velike infrastrukturne projekte, rast plata i penzija i snažan međunarodni položaj kojim se štite interesi i sloboda srpskog naroda.

"Neizvjesnost nije alternativa, kao ni povratak politikama u čije su vrijeme, čak i sa ozbiljnijim rukovodstvom nego što ga imaju danas, kasnile plate i penzije, prosvjeta štrajkovala, a ekonomija bila na koljenima. Narod to pamti", rekao je Minić.

On je naveo da je narod Kozarske Dubice znao da odbrani Republiku Srpsku od 1992. do 1995. godine, ali i ko se vrijedi i ko se bori za nju.

Kandidat SNSD-a za Narodnu skupštinu iz Izborne jedinice jedan Igor Savković rekao je da se i po današnjem skupu u Kozarskoj Dubici jasno vidi snaga SNSD-a.

"Očekujem da će SNSD odnijeti veliku pobjedu u Kozarskoj Dubici na svim nivoima vlasti", rekao je Savković.