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Cvijanović: Plavšićeva u teškim vremenima imala važnu ulogu u političkom životu

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01.10.2026 13:38

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић
Foto: ATV/Branko Jović

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, povodom smrti Biljane Plavšić, uputila je telegram saučešća njenoj porodici.

"Sa tugom sam primila vijest o smrti Biljane Plavšić, žene koja je u teškim vremenima imala važnu ulogu u političkom životu Republike Srpske. Ostaće upamćena kao ličnost koja je obavljala brojne odgovorne dužnosti, uključujući i funkciju predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva nekadašnje SR BiH,"dodala je Cvijanović.

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Porodici Plavšić uputila je izraze iskrenog saučešća.

Podsjećamo, nekadašnji predsjednik Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je jutros u Beogradu u 96. godini. Sahrana bi trebalo da bude obavljena u Banjaluci.

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Preminula Biljana Plavšić

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Željka Cvijanović

Biljana Plavšić

Umrla Biljana Plavšić

Preminula Biljana Plavšić

Komentari (4)

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