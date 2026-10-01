Cvijanović: Plavšićeva u teškim vremenima imala važnu ulogu u političkom životu

Autor:ATV redakcija
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Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, povodom smrti Biljane Plavšić, uputila je telegram saučešća njenoj porodici.
"Sa tugom sam primila vijest o smrti Biljane Plavšić, žene koja je u teškim vremenima imala važnu ulogu u političkom životu Republike Srpske. Ostaće upamćena kao ličnost koja je obavljala brojne odgovorne dužnosti, uključujući i funkciju predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva nekadašnje SR BiH,"dodala je Cvijanović.
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Porodici Plavšić uputila je izraze iskrenog saučešća.
Podsjećamo, nekadašnji predsjednik Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je jutros u Beogradu u 96. godini. Sahrana bi trebalo da bude obavljena u Banjaluci.
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Preminula Biljana Plavšić
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