Cvijanović: Plavšićeva u teškim vremenima imala važnu ulogu u političkom životu

"Sa tugom sam primila vijest o smrti Biljane Plavšić, žene koja je u teškim vremenima imala važnu ulogu u političkom životu Republike Srpske. Ostaće upamćena kao ličnost koja je obavljala brojne odgovorne dužnosti, uključujući i funkciju predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva nekadašnje SR BiH,"dodala je Cvijanović.

Republika Srpska Dodik: Biljana Plavšić se borila za srpski narod, zaslužila sve počasti

Porodici Plavšić uputila je izraze iskrenog saučešća.

Podsjećamo, nekadašnji predsjednik Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je jutros u Beogradu u 96. godini. Sahrana bi trebalo da bude obavljena u Banjaluci.