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Nešković spašava Miličevića od Babalja i Bodiroge

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01.10.2026 13:25

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Бабаљ, Бодирога, Миличевић и Нешковић
Foto: ATV

Nakon informacija koje je ATV prvi objavio da se nakon izbora sprema izbacivanje Milana Miličevića iz SDS-a, Želimir Nešković se aktivirao kako bi lobirao da se to spriječi.

Kako tvrdi naš izvor, blizak ovoj stranci, Nešković se aktivirao po odborima SDS-a da se spriječi izbacivanje Miličevića.

Podsjećamo, ranije je izvor ATV-a rekao da se od juče, u režiji Darka Babalja i Ognjena Bodiroge, vrše pripreme za vanredno zasjedanje odmah poslije izbora, na kojem će se tražiti da se iz stranke isključi Ljubiša Petrović, a navodno će biti i zahtjeva da ista sudbina dočeka Milana Miličevića.

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"Na pripremi ovog obračuna radi Ognjen Bodiroga. Radi to u ime Darka Babalja jer ovaj neće sad da se eksponira", rekao je izvor ATV-a.

Međutim, dio članova stranke, među kojima je i Nešković, protive se ovakvom razvoju događaja i ne žele da Miličević napusti partiju.

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Milan Miličević

Ljubiša Petrović

Darko Babalj

Ognjen Bodiroga

Komentari (2)

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