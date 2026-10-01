Dodik: Policijski službenici vrhunske patriote, moramo im uzvratiti

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da su policijski službenici MUP- Republike Srpske vrhunske patriote koji su u svakom trenutku na braniku Srpske, koja im mora uzvratiti poboljšanjem njihovog ličnog standarda, ali i opremanjem svih jedinica koje se upotrebljavaju u bilo kojem segmentu očuvanja bezbjednosti.

"Antiteroristička jedinica i sve ono što radimo je odgovor na rastuće globalne opasnosti i moramo biti spremni da u svakom trenutku imamo sposobne visokomoralno pozicionirane pripadnike jedinica koji mogu da djeluju bez oklijevanja i spriječe bilo kakvo ugrožavanje sigurnosti i bezbjednosti Republike Srpske", rekao je Dodik novinarima na Kozari gdje je prisustvovao taktičkoj vježbi povodom 10 godina postojanja i rada Centra za obuku MUP-a.

Republika Srpska Taktička vježba "Kozara 2026", prisustvuju zvaničnici Srpske

Dodik je poručio da će Republika Srpska nastaviti da radi na opremanju i jačanju svih jedinica MUP-a.

On je vježbu ocijenio odličnom i čestitao komandnom kadru i ministru unutrašnjih poslova Srpske Željku Budimiru.

"Ovo nismo imali prije nekoliko godina, bili smo pod aranžmanima koji su nas ponižavali do mjere da je jedna puška bila na deset policajaca. Morali smo da izbjegnemo tu klopku i da od 2000. godine krenemo u modernizaciju i obuku naših jedinica policije da bi bezbjednost naših građana bila na visokom nivou", rekao je Dodik.

On je zaključio da Srpska danas ima policiju koja je garant ne samo bezbjednosti u smislu javnog reda i mira, već i u smislu borbe protiv terorističkih i ostalih akcija koje bi eventualno bile upotrijebljene protiv Srpske.