Minić: Specijalne jedinice sposobne da odgovore svakom zadatku

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da su specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske obučene, opremljene i da su danas na vježbi na Kozari pokazale da su apsolutno spremne da odgovore svakom zadatku.
"Vlada Republike Srpske će nastaviti ulaganje u MUP u svakom smislu te riječi, od samih naših policajaca, službenika, opreme i svega ostalog", izjavio je Minić novinarima na Kozari, gdje je održana taktička vježba povodom 10 godina postojanja i rada Centra za obuku MUP-a Republike Srpske.
Minić je naveo da su redovne aktivnosti MUP-a zaštita imovine, zaštita lica, zaštita opšte bezbjednosti, ali je ukazao i na nove izazove kada je riječ o terorizmu i nekim aktivnostima koje nisu do sada bile tako izražene.
"Želimo da, kao što ste to mogli vidjeti, budemo upravo na onom nivou da možemo uvijek odgovoriti zadatku", naglasio je Minić.
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Vježba je izvedena kao simulacija realne bezbjednosne situacije, tokom koje je prikazan dio sposobnosti i spremnosti policijskih službenika MUP-a Republike Srpske za reagovanje u najsloženijim situacijama.
Osim pripadnika Centra za obuku, u vježbi su učestvovali policijski službenici Specijalne antiterorističke jedinice, Žandarmerije, Uprave za policijsku podršku, Uprave za vazduhoplovstvo, Policijske uprave Banjaluka i Policijske uprave Prijedor, kao i pripadnici Uprave za informaciono-komunikacione tehnologije.
(SRNA)
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