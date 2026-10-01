Logo

Minić: Specijalne jedinice sposobne da odgovore svakom zadatku

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
01.10.2026 12:08

Komentari:

0
Премијер Републике Српске Саво Минић
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da su specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske obučene, opremljene i da su danas na vježbi na Kozari pokazale da su apsolutno spremne da odgovore svakom zadatku.

"Vlada Republike Srpske će nastaviti ulaganje u MUP u svakom smislu te riječi, od samih naših policajaca, službenika, opreme i svega ostalog", izjavio je Minić novinarima na Kozari, gd‌je je održana taktička vježba povodom 10 godina postojanja i rada Centra za obuku MUP-a Republike Srpske.

Minić je naveo da su redovne aktivnosti MUP-a zaštita imovine, zaštita lica, zaštita opšte bezbjednosti, ali je ukazao i na nove izazove kada je riječ o terorizmu i nekim aktivnostima koje nisu do sada bile tako izražene.

"Želimo da, kao što ste to mogli vid‌jeti, budemo upravo na onom nivou da možemo uvijek odgovoriti zadatku", naglasio je Minić.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Razvoj Aerodroma Banjaluka za dodatni napredak Srpske, hvala Izraelu

Vježba je izvedena kao simulacija realne bezbjednosne situacije, tokom koje je prikazan dio sposobnosti i spremnosti policijskih službenika MUP-a Republike Srpske za reagovanje u najsloženijim situacijama.

Osim pripadnika Centra za obuku, u vježbi su učestvovali policijski službenici Specijalne antiterorističke jedinice, Žandarmerije, Uprave za policijsku podršku, Uprave za vazduhoplovstvo, Policijske uprave Banjaluka i Policijske uprave Prijedor, kao i pripadnici Uprave za informaciono-komunikacione tehnologije.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

MUP Republike Srpske

Komentari (0)

Više iz rubrike

Биљана Плавшић

Republika Srpska

Kako je Biljana Plavšić htjela pepeljarom da udari Karlu del Ponte

11 h

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Biljana Plavšić se borila za srpski narod, zaslužila sve počasti

11 h

5
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић током обраћања на презентацији Студије изводљивости за Аеродром Бањалука.

Republika Srpska

Minić: Razvoj Aerodroma Banjaluka za dodatni napredak Srpske, hvala Izraelu

12 h

4
Биљана Плавшић

Republika Srpska

Dekan, predsjednik: Ko je bila Biljana Plavšić?

12 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Prva pobjeda Zvezde u novoj sezoni Evrolige

22

52

Hladna jutra sve teže padaju: Nekoliko trikova koji će vam olakšati ustajanje

22

43

Blagojević: Izuzetni diplomatski potezi Dodika, svijetla budućnost odnosa sa Amerikom

22

41

Novi poraz Srbije, Njemačka lako savladala "Orlove"

22

32

Sada smo sve vidjeli: U izbornu kampanju u BiH se uključio i "humanoidni robot"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima