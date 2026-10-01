Dodik: Biljana Plavšić se borila za srpski narod, zaslužila sve počasti

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Milorad Dodik izrazio je saučešće povodom smrti bivše predsjednice Biljane Plavšić, poručivši da je ona zadužila Republiku Srpsku, te da je zaslužila sve počasti.
Poručio je da je ona bila njegov blizak saradnik.
"Kao njen predsjednik kao čovjek koji je u teškim vremenima zajedno sa rukovodstvom tadašnje Srpske stala u odbranu srpskog naroda, a kasnije i formiranju Srpske. Ona je zadužila Republiku Srpsku i borila se za srpski narod. Kao predsjednica Republike Srpske zaslužila je sve počasti", poručio je Dodik.
S tugom sam primio vijest o smrti Biljane Plavšić. Njeno ime ostaje upisano u istoriju Republike Srpske - kao ime žene koja je pripadala generaciji koja je u najtežim vremenima gradila prve institucije, prve temelje i prvu svijest o tome da srpski narod mora imati sopstveni… pic.twitter.com/ZAlYqY9Tdd— Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 1, 2026
Dodik je dodao da se Plavšićeva borila se za što bolji položaj.
"Nažalost potpuno neopravdano je odgovarala u Haškom tribunalu", kaže Dodik.
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Dekan, predsjednik: Ko je bila Biljana Plavšić?
Podsjećamo, nekadašnji predsjednik Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je jutros u Beogradu u 96. godini. Sahrana bi trebalo da bude obavljena u Banjaluci.
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Preminula Biljana Plavšić
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