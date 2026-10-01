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Dodik: Biljana Plavšić se borila za srpski narod, zaslužila sve počasti

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01.10.2026 11:50

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Milorad Dodik izrazio je saučešće povodom smrti bivše predsjednice Biljane Plavšić, poručivši da je ona zadužila Republiku Srpsku, te da je zaslužila sve počasti.

Poručio je da je ona bila njegov blizak saradnik.

"Kao njen predsjednik kao čovjek koji je u teškim vremenima zajedno sa rukovodstvom tadašnje Srpske stala u odbranu srpskog naroda, a kasnije i formiranju Srpske. Ona je zadužila Republiku Srpsku i borila se za srpski narod. Kao predsjednica Republike Srpske zaslužila je sve počasti", poručio je Dodik.

Dodik je dodao da se Plavšićeva borila se za što bolji položaj.

"Nažalost potpuno neopravdano je odgovarala u Haškom tribunalu", kaže Dodik.

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Podsjećamo, nekadašnji predsjednik Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je jutros u Beogradu u 96. godini. Sahrana bi trebalo da bude obavljena u Banjaluci.

Биљана Плавшић

Republika Srpska

Preminula Biljana Plavšić

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Milorad Dodik

Biljana Plavšić

Umrla Biljana Plavšić

Preminula Biljana Plavšić

Komentari (5)

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