Tramp: Vašington bi mogao da poveća intenzitet napada na Iran nakon izbora

Američka vojska mogla bi da poveća intenzitet napada na Iran nakon izbora za Kongres SAD, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.

Odgovarajući na pitanje časopisa "Tajm" u vezi sa nastavkom intervencija na Bliskom istoku nakon izbora, Tramp je naveo da je odbacio prijedlog Irana da otvori Ormuski moreuz.

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"Oni su ponudili da otvore moreuz. To jednostavno nije dovoljno dobro", zaključio je američki predsjednik.

(Srna)