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Tramp: Vašington bi mogao da poveća intenzitet napada na Iran nakon izbora

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01.10.2026 13:55

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Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима на јужном травњаку Бијеле куће у сриједу, 23. септембра 2026. године, у Вашингтону, након што је дочекао кинеског предсједника Си Ђинпинга у ваздухопловној бази „Ендруз“.
Foto: Tanjug/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Američka vojska mogla bi da poveća intenzitet napada na Iran nakon izbora za Kongres SAD, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.

Odgovarajući na pitanje časopisa "Tajm" u vezi sa nastavkom intervencija na Bliskom istoku nakon izbora, Tramp je naveo da je odbacio prijedlog Irana da otvori Ormuski moreuz.

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"Oni su ponudili da otvore moreuz. To jednostavno nije dovoljno dobro", zaključio je američki predsjednik.

(Srna)

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Amerika

Donald Tramp

Iran

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