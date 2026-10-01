Tramp: Vašington bi mogao da poveća intenzitet napada na Iran nakon izbora

Autor:ATV redakcija
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Američka vojska mogla bi da poveća intenzitet napada na Iran nakon izbora za Kongres SAD, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.
Odgovarajući na pitanje časopisa "Tajm" u vezi sa nastavkom intervencija na Bliskom istoku nakon izbora, Tramp je naveo da je odbacio prijedlog Irana da otvori Ormuski moreuz.
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"Oni su ponudili da otvore moreuz. To jednostavno nije dovoljno dobro", zaključio je američki predsjednik.
(Srna)
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