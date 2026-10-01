Tokom protesta srednjoškolaca policija upotrijebila suzavac

Autor:ATV redakcija
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Policija je upotrijebila suzavac nakon što se protest srednjoškolaca pretvorio u nerede u komuni Sen Deni, u predgrađu Pariza, javio je izvještač RIA Novosti sa lica mjesta.
Francuski državni Sindikat studenata i Udruženje srednjih škola pozvali su ranije da se danas nastave blokade liceuma i univerziteta u Francuskoj.
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Desetine srednjoškolaca jutros su se okupile blizu "Bartoldijevog liceuma" u Sen Deniju, kako bi protestovali zbog niza problema u sektoru obrazovanja, a kasnije su se pomjerili bliže centru Pariza, prenosi Srna.
Sve je bilo mirno dok se nisu pojavila lica obučena u crno i počela da bacaju petarde na policajce i razbijaju kante za otpatke, što je navelo policiju da upotrijebi suzavac.
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