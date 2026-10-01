Na graničnom prelazu pronađeno 202.500 paklica cigareta, uhapšen muškarac

Autor:ATV redakcija
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Policija je po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu uhapsila M. D. (50) iz Pančeva kada je na Graničnom prelazu Preševo, na ulasku u Srbiju, pregledom teretnog motornog vozila kojim je on upravljao pronašla 202.500 paklica cigareta bez akciznih markica i bez ikakve dokumentacije o poreklu.
On je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo krijumčarenje, saopšteno je iz MUP-a.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
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Akcije na suzbijanju krijumčarenja biće nastavljene i u narednom periodu, a naročito će biti usmjerena pažnja na krijumčarenje cigareta, nafte i naftnih derivata, navedeno je u saopštenju.
U nastavku akcije na sprečavanju krijumčarenja akciznih roba čime se nanosi direktna šteta fiskalnom sistemu i budžetu Republike Srbije, učestvovali su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Upravom granične policije, po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu.
(Tanjug)
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