Na graničnom prelazu pronađeno 202.500 paklica cigareta, uhapšen muškarac

Policija je po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu uhapsila M. D. (50) iz Pančeva kada je na Graničnom prelazu Preševo, na ulasku u Srbiju, pregledom teretnog motornog vozila kojim je on upravljao pronašla 202.500 paklica cigareta bez akciznih markica i bez ikakve dokumentacije o poreklu.

On je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo krijumčarenje, saopšteno je iz MUP-a.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

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Akcije na suzbijanju krijumčarenja biće nastavljene i u narednom periodu, a naročito će biti usmjerena pažnja na krijumčarenje cigareta, nafte i naftnih derivata, navedeno je u saopštenju.

U nastavku akcije na sprečavanju krijumčarenja akciznih roba čime se nanosi direktna šteta fiskalnom sistemu i budžetu Republike Srbije, učestvovali su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Upravom granične policije, po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu.

(Tanjug)