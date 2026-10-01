Nastavljaju se sukobi u opoziciji, Kesić pozvao Vukanovića na duel: Najveći autokrata

Kandidat za poslanika poslanika u Narodnoj skupštini Nedeljko Kesić pozvao je lidera Liste za pravdu i red Nebojšu Vukanovića i poručio da će razbiti sve njegove podvale.

Ovo je samo jedan od sukoba u opoziciji, a u koje je umiješan Nebojša Vukanović, u posljednjih nekoliko mjeseci.

"Nakon niza bezobzirnih uvreda i laži izrečenih od strane Nebojše Vukanovića na račun Srpske demokratske stranke, njenih kandidata, mene lično, ali i cijele opozicije, ne preostaje mi ništa drugo nego da Vukanovića javno pozovem na TV duel. Spreman sam da argumentima razbijem sve podvale koje Vukanović objavljuje posljednjih dana, a koje idu na štetu cijele opozicije", rekao je Kesić.

Dodao je da Vukanović, koji je kandidat za člana Predsjedništva BiH, nema program, nema plan, nema čak ni namjeru da preuzme odgovornost i učestvuje u vlasti, već je zaslijepljen sobom i time da svima dokaže da je jedino on i niko drugi ispravan i pošten.

"Bio je suviše mlad kada smo stvarali Republiku Srpsku i umjesto da svojim političkim djelovanjem jača institucije Republike Srpske, on radi u interesu onih međunarodnih i sarajevskih političkih krugova koji ih žele urušiti. Iza maske borca za pravdu krije se jedan sujetan i arogantan čovjek, pun sebe, koji ne može ni sa kim, pa je i sopstvenu partiju napravio na način da se on sam za sve pita. Na našoj političkoj sceni nema većeg autokrate od Vukanovića. Neka bira mjesto i vrijeme, lažima se mora stati u kraj!", zrekao je Kesić.

Zaključio je da sve ovo govori kao jedan od osnivača SDS- i nekadašnji načelnik Službe državne bezbjednosti Republike Srpske.