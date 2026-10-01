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Minić: Nijedna pomoć ne može nadoknaditi gubitak djeteta, važno da roditelji znaju da nisu zaboravljeni

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01.10.2026 15:32

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Foto: ATV/Branko Jović

Premijer Republike Srpske Savo Minić ukazao je povodom oduke Vlade o obezbjeđivanju mjesečnog novčanog primanja roditeljima 12 beba koje su zbog nedostatka kiseonika umrle u banjalučkom Kliničkom centru od maja do juna 1992. godine, da nijedna pomoć ne može nadoknaditi gubitak djeteta, ali da je važno da znaju da nisu zaboravljeni i sami.

"Obezbijedili smo mjesečnu podršku roditeljima 12 banjalučkih beba koje su 1992. umrle zbog nedostatka kiseonika. Naša je dužnost da budemo uz njih i čuvamo sjećanje na najneviniju žrtvu u Odbrambeno-otadžbinskom ratu", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

Vlada Republike Srpske usvojila je danas odluku o obezbjeđivanju mjesečnog novčanog primanja roditeljima 12 beba koje su zbog nedostatka kiseonika umrle u banjalučkom Kliničkom centru u periodu od maja do juna 1992. godine.

Ovom odlukom predviđeno je da se roditeljima beba koje nisu ostvarile pravo na civilnu porodičnu invalidninu zbog propuštanja zakonskog roka obezbijedi mjesečno novčano primanje u visini 100 odsto osnovice za obračun civilne invalidnine, koja trenutno iznosi 822,17 KM, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

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Savo Minić

Vlada Republike Srpske

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