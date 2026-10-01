Hitno hositalizovana Tereza Kesovija: Pjevačica u teškom stanju

Autor:ATV redakcija
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Nakon što joj je otkazan koncert, pjevačica Tereza Kesovija primljena je u bolnicu zbog iznenadnih kardioloških problema.
Zbog narušenog zdravstvenog stanja i izričitih uputstava stručnog ljekarskog tima, pjevačica je bila prinuđena da odloži dva velika solistička koncerta u zagrebačkoj dvorani, koji su bili zakazani za 3. i 4. oktobar.
Prema dostupnim informacijama i izvorima bliskim Terezi Kesoviji, njeno zdravstveno stanje trenutno nije životno ugrožavajuće, ali su ljekari procijenili da je neophodno da ostane pod stalnim medicinskim nadzorom kako bi se situacija u potpunosti stabilizovala.
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Naglašeno je da hospitalizacija nije bila samo preventivna mera, već su se zaista pojavili kardiološki problemi koji zahtijevaju bolničko liječenje.
Prije odlaska u bolnicu, Tereza se obratila svojoj publici putem zvaničnog Instagram profila i uputila im emotivnu poruku:
"Dragi moji, znam koliko smo se svi veselili predstojećim koncertima u Lisinskom, ali zbog neočekivanih kardioloških problema i izričitog uputstva stručnog ljekarskog tima, moram odložiti naš susret i poslušati svoje srce, ali ovaj put na malo drugačiji način te mu dati vremena za oporavak“.
(telegraf)
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