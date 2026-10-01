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Dragana Katić otkrila zašto je Sanja Kužet dala otkaz

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01.10.2026 07:06

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Сања Кужет - новинар, ТВ лице, ТВ презентер, водитељица, Звезде Гранда
Foto: Instagram/Sanja Kuzet/printscreen

Voditeljka Dragana Katić prisustvovala je nedavno jednom događaju u Beogradu, a tom prilikom govorila je i o aktuelnim dešavanjima na javnoj sceni.

Pred okupljenim medijima priznala je da je ovo veče dugo iščekivala, budući da nije bila u Beogradu kada je održan prvi koncert.

Tokom razgovora dotakla se i odlaska koleginice Sanje Kužet iz takmičenja "Zvezde Granda", kao i njihovog privatnog odnosa nakon te odluke.

Nije bilo svađe

Ona je istakla da Sanja nije prekinula saradnju, već da je donijela odluku u skladu sa svojim planovima, te da vjeruje u njen dalji uspjeh.

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"Nije Sanja prekinula saradnju. Ima neke svoje planove i neka vam ona to predstavi na najbolji mogući način. Saradnja sa njom je sjajna, privatno se čujemo. Donela je dobru odluku i sigurna sam da će u svemu novom biti uspešna kao i do sada", poručila je Dragana na kraju razgovora, prenosi Alo.

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Tagovi :

Sanja Kužet

Otkaz

voditeljka

Dragana Katić

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