Испливали детаљи о оцу дјетета Милице Тодоровић: Пјевачица преселила у други крај града

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Милица Тодоровић недавно је спаковала кофере и напустила луксузну некретнину на Новом Београду у којој је боравила неколико мјесеци након порођаја.
На новој локацији живи са сином и мајком Јасмином, а комшије су проговориле о томе шта се дешава на новој адреси и колико виђају оца њеног дјетета.
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Милица Тодоровић донијела је одлуку да промијени животни простор и пресели се из познатог новобеоградског насеља у други крај града. Како сазнају медији, ова одлука је тињала у њој већ дуже вријеме, а током напорног процеса паковања и изношења ствари из старог стана, највећа ослонац и помоћ била јој је мајка Јасмина.
Међутим, станари у окружењу њене нове адресе примјетили су да се ситуација са оцем њеног дјетета промијенила у односу на ранији период.
Нове комшије причале су о томе каква је Милица у приватном животу, али су изнијеле и детаље о доласцима њеног партнера.
Иако су се појавиле спекулације да отац дјетета рјеђе посјећује дом у ком пјевачица сада станује са сином и мајком, према ријечима из њеног окружења, међу њима постоји договор да она одлази код њега са малишаном како би проводили вријеме заједно.
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– Милица у посљедње вријеме увијек води дијете код оца, он слабо долази. Такав је договор, то се бар прича по комшилуку, али знате већ какви су људи — то уопште не мора да буде тачно – испричала је прва комшиница за медије и додала:
– Милица је дивна мајка, а и тај дечко са којим има дијете. Он долази, али рјеђе. Мајка јој је стално ту од када су се скоро преселиле из старог стана. Оно што је најважније јесте да је Милица увијек насмијана и види се да је заиста срећна – рекла је комшиница.
Милица је недавно искрено проговорила о мајчинству, борби са хормонима и килограмима, селидби, али и о свом партнеру и томе како се он сналази у новој животној улози, пише Ало.
– Није баш лако, зато што се још увијек враћам у форму, још увијек треба да изгубим и на килажи, хормони још увијек раде, што је природно. Жене ће разумјети шта су то хормони, али ми најтеже пада што морам да се одвојим од бебе када идем на концерт – рекла је Милица.
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Пјевачица је открила да јој је тренутно у животу "општи хаос" јер покушава да усклади обавезе око бебе, студија, теретане и мршављења, али наглашава да јој је публика изузетно недостајала. Вјерује да ће њен син Богдан имати разумијевања за њен посао када порасте.
– Тешко је, али то је мој живот и мој посао и он ће то разумјети када буде био мало већи. Успијевам да уклопим некако све своје обавезе… срећна сам – рекла је пјевачица.
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