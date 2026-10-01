Jedna osoba stradala tokom nevremena na Kritu, dvoje povrijeđeno

Jako nevrijeme koje je danas zahvatilo južnu Grčku izazvalo je poplave i klizišta na Kritu, pri čemu je jedna osoba stradala, a dvije su povrijeđene, saopštile su lokalne vlasti.

Stariji čovjek za kojim se tragalo od sinoć pronađen je mrtav ispod ruševinama u oblasti Kavalaris u Retimnu, prenio je portal Katimerini.

Bračni par koji je zadobio povrede putovao je automobilom preko mosta u Livadiji, planinskom selu oko 40 kilometara jugozapadno od Irakliona, kada su bujične poplave oštetile dio konstrukcije.

Oboje su prebačeni u bolnicu na liječenje.

U Zonijani je vozač ostao zarobljen u automobilu nakon što se izlila rijeka, a spasioci su mu pomogli da izađe iz vozila.

Nevrijeme je takođe dovelo do nestanka struje, pa su brojne oblasti ostale bez električne energije.

Jake padavine u planinskoj oblasti Milopotamos primorale su nadležne da zatvore sve škole i obdaništa. Škole ne rade ni u Haniji i Retimnu.

🇬🇷 GREECE: A bridge has collapsed in Crete following heavy downpours, according to ERT News. A car crossing at the time plunged into the water. The married couple inside the vehicle sustained injuries and were taken to hospital, though preliminary reports indicate their lives are not in danger. #Crete #Greece #Weather #News #ERTNews — Belarus Inside (@BelarusInside) October 1, 2026

Gradonačelnik Jorgos Klados zatražio je da ministar za klimatske krize i civilnu zaštitu Evangelos Turnas proglasi vanredno stanje u opštini Milopotamos zbog obilnih padavina koje su pogodile region, uzrokujući ozbiljne probleme, uglavnom u planinskim selima.

Putevi širom Krita su pretrpili velika oštećenja.

Rano ujutru izdat je hitan apel građanima da ograniče kretanje i izbjegavaju područja oko Zonijane, Livadije i Milopotamosa.

Las inundaciones masivas arrasaron la región de Gonies en la isla de Creta https://t.co/AFFccYMUlb — Alertageo (@alertarojanot) October 1, 2026

Trajektne linije iz atinskih luka Rafina i Lavrio obustavljene su, a lučke vlasti očekuju da kasnije tokom dana izdaju ažurirane informacije o tome da li polasci mogu biti nastavljeni od podneva naviše.

Nacionalna meteorološka služba (EMY) prognozirala je nestabilno vrijeme u južnoj Grčkoj, posebno na Kritu, sve do nedjelje, uz olujne vjetrove u Egejskom moru, prenosi Tanjug.