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Jedna osoba stradala tokom nevremena na Kritu, dvoje povrijeđeno

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01.10.2026 17:38

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Невријеме Крит
Foto: Društevna mreža X/Alertageo

Jako nevrijeme koje je danas zahvatilo južnu Grčku izazvalo je poplave i klizišta na Kritu, pri čemu je jedna osoba stradala, a dvije su povrijeđene, saopštile su lokalne vlasti.

Stariji čovjek za kojim se tragalo od sinoć pronađen je mrtav ispod ruševinama u oblasti Kavalaris u Retimnu, prenio je portal Katimerini.

Bračni par koji je zadobio povrede putovao je automobilom preko mosta u Livadiji, planinskom selu oko 40 kilometara jugozapadno od Irakliona, kada su bujične poplave oštetile dio konstrukcije.

Oboje su prebačeni u bolnicu na liječenje.

U Zonijani je vozač ostao zarobljen u automobilu nakon što se izlila rijeka, a spasioci su mu pomogli da izađe iz vozila.

Nevrijeme je takođe dovelo do nestanka struje, pa su brojne oblasti ostale bez električne energije.

Jake padavine u planinskoj oblasti Milopotamos primorale su nadležne da zatvore sve škole i obdaništa. Škole ne rade ni u Haniji i Retimnu.

Gradonačelnik Jorgos Klados zatražio je da ministar za klimatske krize i civilnu zaštitu Evangelos Turnas proglasi vanredno stanje u opštini Milopotamos zbog obilnih padavina koje su pogodile region, uzrokujući ozbiljne probleme, uglavnom u planinskim selima.

Putevi širom Krita su pretrpili velika oštećenja.

Rano ujutru izdat je hitan apel građanima da ograniče kretanje i izbjegavaju područja oko Zonijane, Livadije i Milopotamosa.

Trajektne linije iz atinskih luka Rafina i Lavrio obustavljene su, a lučke vlasti očekuju da kasnije tokom dana izdaju ažurirane informacije o tome da li polasci mogu biti nastavljeni od podneva naviše.

Nacionalna meteorološka služba (EMY) prognozirala je nestabilno vrijeme u južnoj Grčkoj, posebno na Kritu, sve do nedjelje, uz olujne vjetrove u Egejskom moru, prenosi Tanjug.

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Krit

nevrijeme

Kiša

Grčka

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