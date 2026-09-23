U Rumuniji palo 20 centimetara snijega: Putari morali da čiste puteve

Autor:ATV redakcija
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Zima je ranije stigla na Transfagarašan, spektakularni planinski put u Rumuniji, koji prelazi preko Karpata, odnosno planina Fagaraš.
Kod jezera Balea snijeg je padao toliko jako da se na pojedinim mjestima formirao debeo sloj. Put i okolne padine potpuno su prekriveni snijegom, a uslovi u saobraćaju brzo su se promijenili, iako je još septembar.
Obilne snježne padavine zahvatile su Transfagarašan. Putari su u srijedu ujutru morali da intervenišu mehanizacijom i materijalom protiv proklizavanja kako bi očistili kolovoz, nakon što se u tom planinskom području formirao debeo sloj snijega. Rumunski portal Antena Observatror navodi da je na toj lokaciji palo 20 centimetara snijega.
Regionalna direkcija za puteve i mostove Brašova saopštila je da su na putu intervenisale dvije mašine i da je posuto više od pet tona soli, prenosi Telegraf.
– Obilne snježne padavine na Transfagarašanu! Intervenisali smo sa dvije mašine i više od pet tona soli kako bismo očistili kolovoz, ali se saobraćaj i dalje odvija u zimskim uslovima, naročito u planinskom području, kod jezera Balea – saopštila je Regionalna direkcija za puteve i mostove Brašova.
Putari upozoravaju vozače da će vremenski uslovi ostati isti i narednih dana i preporučuju onima koji žele da voze Transfagarašanom da se prethodno informišu o uslovima u saobraćaju.
Vozačima se takođe savjetuje da ne kreću na put ukoliko nisu spremni da voze u zimskim uslovima.
Na tom području snijeg je padao i dan ranije, ali tada nije bilo potrebe za intervencijom mehanizacije.
Prošle godine prvi snijeg zabilježen je početkom oktobra.
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