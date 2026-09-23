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Izrael saopštio da je ubijen šef finansija Hamasa u Gazi

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23.09.2026 14:24

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Наоружани палестински милитанти из Хамаса и Исламског џихада окупили су се поред молитве за Рамазански бајрам у граду Гази, петак, 20. март 2026.
Foto: Tanjug/AP/Abdel Kareem Hana

Šef finansijskog odjeljenja palestinske militantne grupe Hamas u Pojasu Gaze Muhamed Abu Alvan ubijen je u napadu izraelske vojske, saopštili su izraelski premijer Benjamin Netanjahu i ministar odbrane Izrael Kac.

U saopštenju se navodi da je Alvan bio meta napada u gradu Kan Junis, na jugu Pojasa Gaze.

„Nećemo stati dok god Hamas postoji u Pojasu Gaze“, naglašava se u zajedničkoj objavi.

Palestinska novinska agencija VAFA javila je ranije da su dvije osobe poginule u izraelskom napadu dronom na vozilo u Kan Junisu, ali nije jasno da li je riječ o istom događaju.

Nisu objavljene informacije o identitetu žrtava, prenijela je agencija DPA.

Situacija u Pojasu Gaze je važno pitanje u kampanji uoči izbora u Izraelu 27. oktobra.

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Tagovi :

Hamas

Benjamin Netanjahu

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