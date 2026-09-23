Izrael saopštio da je ubijen šef finansija Hamasa u Gazi

Autor:ATV redakcija
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Šef finansijskog odjeljenja palestinske militantne grupe Hamas u Pojasu Gaze Muhamed Abu Alvan ubijen je u napadu izraelske vojske, saopštili su izraelski premijer Benjamin Netanjahu i ministar odbrane Izrael Kac.
U saopštenju se navodi da je Alvan bio meta napada u gradu Kan Junis, na jugu Pojasa Gaze.
„Nećemo stati dok god Hamas postoji u Pojasu Gaze“, naglašava se u zajedničkoj objavi.
Palestinska novinska agencija VAFA javila je ranije da su dvije osobe poginule u izraelskom napadu dronom na vozilo u Kan Junisu, ali nije jasno da li je riječ o istom događaju.
Nisu objavljene informacije o identitetu žrtava, prenijela je agencija DPA.
Situacija u Pojasu Gaze je važno pitanje u kampanji uoči izbora u Izraelu 27. oktobra.
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