Traže novo odgađanje EES sistema: Šta to znači za naše građane

Devet evropskih zemalja zatražilo je dodatno vrijeme za punu primjenu novih biometrijskih kontrola u okviru EES-a, zbog tehničkih problema i straha od velikih gužvi.

Putnici zato na različitim aerodromima i graničnim prelazima mogu imati različito iskustvo, iako je sistem zvanično u punoj primjeni od 10. aprila 2026. godine.

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Novi evropski sistem ulaska i izlaska iz Šengena – EES - ponovo je izazvao probleme na pojedinim granicama.

Francuska, Belgija, Njemačka, Grčka, Italija, Malta, Holandija, Portugal i Švajcarska zatražile su dodatno vrijeme za potpunu primjenu biometrijskih provjera na pojedinim graničnim tačkama, posebno na prometnim aerodromima.

Šta se dešava nakon 6. septembra?

EES je zvanično postao potpuno operativan na spoljnim šengenskim granicama 10. aprila 2026. godine. Sistem registruje podatke o putnicima iz zemalja izvan EU, uključujući podatke iz putne isprave, fotografiju lica i otiske prstiju.

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Tokom prelaznog perioda postojala je mogućnost da se u vanrednim okolnostima, poput velikih gužvi, privremeno obustavi registracija biometrijskih podataka. Ta mogućnost važila je do 6. septembra 2026. godine. Evropska komisija je početkom septembra saopštila da je nakon tog datuma u kontaktu sa državama članicama u kojima su na pojedinim prelazima potrebna dodatna prilagođavanja.

Nakon toga pojavili su se izvještaji da devet zemalja i dalje u praksi odgađa punu primjenu biometrijskih kontrola na određenim lokacijama. Evropska komisija nije javno objavila novu formalnu uredbu kojom bi se rok produžio za sve granične prelaze.

Zašto su uvedena dodatna odlaganja?

Glavni problem predstavljaju duga čekanja, ograničeni kapaciteti i tehničke poteškoće.

Tokom ljeta na pojedinim aerodromima i kopnenim granicama zabilježene su velike gužve jer registracija putnika koji prvi put ulaze u EES zahtijeva dodatno vrijeme.

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Upravo zbog toga devet zemalja tražilo je da može nastaviti sa fleksibilnijom primjenom sistema na najopterećenijim lokacijama dok infrastruktura i oprema ne budu u potpunosti spremne.

Na jednom aerodromu biometrija, na drugom drugačija procedura

U praksi to znači da primjena EES-a trenutno može izgledati različito u zavisnosti od graničnog prelaza.

Na nekim lokacijama putnici će biti registrovani prema punoj EES proceduri, uključujući uzimanje biometrijskih podataka, dok na pojedinim problematičnim tačkama vlasti mogu koristiti predviđene fleksibilne ili rezervne procedure kada nastanu tehnički ili organizacioni problemi.

Zbog toga putnici ne bi trebalo da računaju da će postupak biti isti na svakom aerodromu ili graničnom prelazu.

Šta EES znači za građane BiH?

Za državljane Bosne i Hercegovine EES je posebno važan jer BiH nije članica Evropske unije.

Sistem se odnosi na državljane trećih zemalja koji putuju na kratki boravak do 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana u šengenski prostor, pod uslovima propisanim pravilima sistema. EES evidentira njihove ulaske i izlaske i povezuje ih sa biometrijskim podacima.

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Prilikom prvog registrovanja putnika uzima se fotografija lica i otisci prstiju, dok se kasniji ulasci i izlasci evidentiraju u sistemu.

Građani BiH koji imaju odgovarajuću dozvolu boravka ili dugoročnu vizu koju je izdala zemlja koja koristi EES, pod određenim uslovima nisu obuhvaćeni registracijom.

Hoće li zbog EES-a biti još većih gužvi?

Upravo su moguća čekanja jedan od razloga zbog kojih su pojedine države tražile dodatnu fleksibilnost.

Evropska komisija navodi da je EES tokom postepenog uvođenja uglavnom funkcionisao, ali priznaje da su pojedine države imale probleme sa infrastrukturom, samouslužnim sistemima, kapacitetom za registraciju biometrije i saobraćajnim špicama.

Zbog toga će naredni period pokazati koliko će različita brzina primjene na pojedinim lokacijama uticati na putnike.

EES ostaje na snazi širom Šengena

Uprkos odlaganjima na pojedinim lokacijama, EES nije ukinut niti je njegova primjena suspendovana u cijelom Šengenu.

Evropska komisija potvrđuje da je sistem potpuno operativan od 10. aprila 2026. godine na spoljnim šengenskim granicama.

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Zato putnici iz BiH koji planiraju putovanje u zemlje Šengena i dalje treba da računaju na EES registraciju, posebno ako prvi put ulaze u sistem, prenosi "Buka".