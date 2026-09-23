Viza "D": Počinje prijem zahtjeva za izdavanje jednogodišnje dozvole za profesionalne vozače

Ambasada Republike Hrvatske u Sarajevu i konzularna predstavništva u BiH danas počinju prijem zahtjeva i prateće dokumentacije za izdavanje jednogodišnje dozvole takozvane vize "D" za profesionalne vozače teretnih vozila i autobusa iz BiH.

Viza "D" rješava samo bilateralni problem boravka u zoni Šengena sa tom susjednom zemljom - članicom Evropske unije.

Za ostatak šengenskog prostora problem prevoznika i cjelokupne izvozno orijentisane privrede, ostaje - i dalje je na snazi ograničeno pravilo boravka maksimalno 90 dana u vremenskom razdoblju od šest mjeseci.

Zahtjevi od 23. septembra

Zahtjev se podnosi u Ambasadi Republike Hrvatske u Sarajevu ili u jednom od generalnih konzulata ili konzulata Hrvatske u BiH, uz poštivanje konzularne nadležnosti.

Postupak izdavanja vize može trajati do 45 dana, zbog čega je važno da vozači pravovremeno pripreme potrebnu dokumentaciju.

Šta moraju imati vozači

Za vozače teretnih vozila u međunarodnom drumskom prevozu potrebno je podnijeti popunjen i svojeručno potpisan obrazac zahtjeva za vizu D, važeću putnu ispravu, fotografiju dimenzija 35x45 milimetara te dokumentaciju kojom se dokazuje stručna osposobljenost.

To podrazumijeva vozačku dozvolu kategorije C/CE.

Potrebno je dokazati i zaposlenje u pravnoj osobi sa sjedištem u trećoj zemlji, odnosno dostaviti ugovor o radu i potvrdu o prijavi na mirovinsko osiguranje.

Mora postojati poslovna saradnja

Kako za "Avaz" pojašnjavaju iz Ambasade, vozač mora imati i dokaz o poslovnoj saradnji pravne osobe iz treće zemlje s pravnom osobom iz Hrvatske.

To može biti ugovor o poslovnoj saradnji, ugovor o isporuci i slična dokumentacija.

Takođe, potrebno je dokazati da je vozač angažovan na isporuci proizvoda ili materijala u Hrvatsku ili iz Hrvatske u treću zemlju. Kao dokaz mogu poslužiti nalog za prijevoz, CMR – međunarodni tovarni list i druga odgovarajuća dokumentacija.

U pojedinim slučajevima može biti potrebna i dodatna dokumentacija o poslovnoj saradnji, kao i dokaz o registraciji za obavljanje međunarodnog drumskog prevoza robe, poput licence prevoznika.

Obavezno zdravstveno osiguranje

Vozači moraju imati i policu putnog zdravstvenog osiguranja koja pokriva cijelo vrijeme namjeravanog boravka u Hrvatskoj.

Osiguranje mora važiti na cijelom Šengenskom području, a minimalna osigurana suma iznosi 30.000 evra.

Prilikom podnošenja zahtjeva, ako je primjenjivo, potrebno je dati i otiske prstiju.

Naknada za vizu iznosi 93 evra.

Posebna pravila za vozače autobusa

Za vozače autobusa takođe je predviđena mogućnost podnošenja zahtjeva za vizu D.

Oni moraju dokazati stručnu osposobljenost, odnosno posjedovanje vozačke dozvole odgovarajuće kategorije D/DE.

Potrebno je dokazati i da je vozač zaposlen kod pravne osobe iz treće zemlje koja je registrovana za obavljanje prevoza u redovnom međunarodnom linijskom prevozu putnika.

Uz ugovor o radu i potvrdu o prijavi na penzijsko osiguranje, može biti potreban i izvod iz registra prevoznika.

Vozač takođe mora dokazati da je angažovan u redovnom međunarodnom linijskom prevozu putnika između Hrvatske i treće zemlje. Kao dokaz mogu poslužiti vozni red, ugovor o liniji, radni nalog i druga dokumentacija.

Viza ne ukida pravilo 90/180

Jedan od najvažnijih detalja za vozače jeste da hrvatska viza D ne znači automatsko ukidanje pravila 90/180 u drugim državama Šengena.

Kako su objasnili iz Ambasade Hrvatske u BiH, ova viza omogućava kretanje bez otvaranja Entry/Exit profila samo u Hrvatskoj.

Ukoliko se prevoz obavlja u neku drugu državu Šengena otvara se profil u Entry/Exit sistemu. Isto pravilo primjenjuje se i u slučaju turističke ili privatne posjete drugoj državi.

Za boravak u svim drugim državama Šengena i dalje vrijedi pravilo 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana.

To znači da nova mogućnost treba olakšati status profesionalnih vozača prilikom ulaska i boravka u Hrvatskoj, ali sama po sebi ne predstavlja dozvolu za neograničen boravak u drugim državama Šengena.

Viza može važiti godinu

Prema informacijama iz Ambasade Hrvatske u BiH, viza D može biti odobrena za jedan ili više ulazaka, a odobreno trajanje boravka može iznositi do 365 dana.

Za vozače iz BiH koji svakodnevno ili učestalo obavljaju međunarodni drumski prevoz posebno je važna činjenica da se zahtjevi počinju zaprimati već 23. septembra.

Upravo zato će, prije podnošenja zahtjeva, biti ključno pripremiti kompletnu dokumentaciju kojom se dokazuju zaposlenje, stručna osposobljenost, poslovna saradnja i konkretan angažman u međunarodnom prevozu.