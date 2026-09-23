Počelo suđenje: Tijelo influenserke pronađeno raskomadano

Suđenje za ubistvo počelo je u ponedeljak protiv bivšeg supruga i članova porodice influenserke Ebi Čoi iz Hong Konga, više od tri godine nakon što su dijelovi njenog raskomadanog tijela pronađeni u jednoj kući, što je šokiralo grad u kojem su nasilni zločini retkost, piše ABC7.

Čoin bivši suprug Aleks Kvong, njegov otac Kvong Kau i brat Entoni Kvong optuženi su za ubistvo Čoi u februaru 2023. godine. Ukoliko budu proglašeni krivim za ubistvo, preti im doživotna kazna zatvora. Optuženi su i za sprječavanje zakonitog sahranjivanja tijela.

Čoi je imala 28 godina i bila je poznata po glamuroznom životu koji je dijelila na Instagramu, uključujući fotografisanja i modne revije. Nekoliko dana prije smrti objavila je fotografije sa Diorove revije tokom Nedjelje mode u Parizu.

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Njeno ubistvo izazvalo je veliku pažnju javnosti u ovom azijskom finansijskom centru, koji ima veoma nisku stopu nasilnog kriminala. Desetine ljudi čekale su ispred suda početak ročišta, a organizovan je i prenos uživo kako bi građani mogli da prate suđenje ispred zgrade.

Sva trojica optuženih nosila su maske i dijelovala smireno u sudnici. Kvong Kau bio je u bijeloj majici, dok su njegovi sinovi nosili odjela.

Hong Kong socialite Abby Choi's ex-husband and in-laws on trial for murder, 3 years after she was found dismembered https://t.co/CUvXYk4iZ4 https://t.co/4TBJbJxmhP — New York Post (@nypost) September 21, 2026

Policija je 2023. godine saopštila da je pronašla dijelove tijela u jednoj kući u selu u Tai Pou, predgrađu Hongkonga. Policajci su kasnije pretraživjali i deponiju u potrazi za dokazima.

Čoi je sa Aleksom Kvongom imala dvoje djece. Nakon njihovog razvoda ponovo se udala i sa drugim suprugom dobila još dvoje mlađe djece.

Očekuje se da tužilaštvo iznese uvodnu riječ nešto kasnije. Suđenje pred porotom trebalo bi da traje 45 dana.

(telegraf)