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Tropska oluja prešla u uragan pete kategorije: Udari vjetra do 266 kilometara na čas

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22.09.2026 22:56

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Облачно вријеме и олуја
Foto: Pexels

Tropska oluja kod jugozapadne obale Meksika u proteklih više od 24 časa dobila je na snazi i prešla je u uragan pete kategorije, piše britanski dnevnik "Gardijan".

Uragan "Polo" praćen je udarima vjetra brzine od 266 kilometara na čas. Centralni dio oluje nalazi se na oko 346 kilometara južno od priobalnog grada Zihuateneho u meksičkoj državi Gerero.

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"Polo" je juče bio klasifikovan kao tropska oluja brzine ispod 120 kilometara na čas.

Brz i iznenadan rast ukazuje na pojavu takozvanog super El Ninja, vremenskog fenomena za koji se očekuje da će biti najekstremniji do sada.

Meteorološke službe iz Nacionalnog centra za uragane u Majamiju saopštile su da Meksiko, najvjerovatnije, neće biti direktno zahvaćen, ali upozoravaju na dalje jačanje oluje koju će pratiti poplave i klizišta.

Vremenski fenomen "El Ninjo" nastaje kada toplota okeana na istoku i u centralnom dijelu Pacifika te blizu ekvatora bude veća od uobičajene.

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Meteorolozi ističu da ova pojava izaziva jake udare vjetra i druge uslove za razvoj oluja u basenu Atlantika.

(Srna)

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Tagovi :

Uragan

Meksiko

Oluja

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